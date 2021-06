Roma, 1 giu – A Roma le cornacchie sono diventate un vero problema: negli ultimi tempi sno diventate sempre più aggressive. La Lipu, però, minimizza: “Finirà in dieci giorni”.

Cornacchie, quartieri sotto attacco a Roma

E’ veramente allarme cornacchie a Roma: dopo l’invasione dei cinghiali, gli onnipresenti gabbiani e i topi che si saziano nei supermercati, adesso i simpatici volatili nero grigi, notoriamente molto intelligenti, sono diventate sempre più aggressivi. In vertiginoso aumento le segnalazioni di aggressioni da parte delle cornacchie, soprattutto in alcuni quartieri di Roma dove i nidi abbondano, in particolare all’Eur, Monteverde, e il Salario-Trieste.

La Lipu minimizza: “Solo un periodo”

La Lipu tuttavia minimizza: “Gli esemplari di cornacchie grigie, la specie presente a Roma e che ha deviazioni comportamentali sono in realtà pochi. Si tratta di 4 o 5 coppie in tutto che hanno dato problemi ai cittadini”, spiega all’Agi Francesca Manzia, responsabile del Centro recupero fauna selvatica della Lipu a Roma. “È difficile dire quante ce ne siano, sono diverse migliaia. Ma la loro capacità di ferire è limitata. Spesso chi ricorre alle cure mediche è per lo più perché con lo spavento è caduto a terra. I graffi e le ferite con il becco sono davvero pochi”.

“Il problema, inoltre interessa circa una settimana o massimo 10 giorni all’anno per coppia. Infatti questa aggressività verso l’uomo è in sostanza legata alla difesa dei loro piccoli. Dopo la nidiata, questi vengono accompagnati in strada per lo svezzamento. Sono esposti ai pericoli e i genitori possono essere molto apprensivi nella difesa dei piccoli”.

“Assecondate il loro volere”

“Consigliamo ai cittadini di assecondare il volere della cornacchia allontanandoci di alcuni metri quando sentiamo che gracchia moltissimo – ha sottolineato la responsabile della Lipu – in questo caso cerchiamo di non andare nella loro direzione perché nelle vicinanze potrebbero esserci i piccoli”. Che dire, a Roma ci mancava anche questo problema. Speriamo che nessuno dica alla Raggi che le cornacchie sono migliaia, altrimenti cercherà anche i loro voti.

Ilaria Paoletti