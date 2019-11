Natale è un periodo di festa ma anche di sprechi. Possono essere quelli alimentari quando non ci si regola con la spesa e ciò che si cucina per le feste; ma possono essere anche quelli dei regali di Natale.

Questo accade perché la tradizione di scambiarsi i regali a Natale implica quasi un obbligo a fare un pensiero a ogni persona cara. Così ci si ritrova con tanti doni da acquistare ma poche, pochissime idee.

In queste situazioni il rischio di prendere qualcosa di brutto, inutile o inadatto sale ai massimi livelli, e se alla fine si prende qualcosa di sbagliato ecco che arriva lo spreco. È uno spreco di tempo e denaro per voi, è un’occasione sprecata di donare qualcosa di bello e c’è anche il rischio del massimo spreco nel caso il prodotto rimanga del tutto inutilizzato. Perché è uno spreco anche se rimane chiuso in un armadio a vita, non solo se viene buttato senza ripensamenti.

Basta poco però per ridurre gli sprechi, ad esempio pianificando per tempo l’acquisto dei regali per avere tutto il tempo di decidere cosa prendere a famigliari e amici. Se si ha tempo di pensare diventa più difficile sbagliare un acquisto.

Un altro modo è scegliere le categorie di prodotti migliori, perché quando si va sullo stravagante diventa difficile prevedere la reazione di chi riceverà il vostro pensiero. Al contrario con categorie come quella dei regali utili si va quasi sempre sul sicuro.

Dopotutto lo dice la parola stessa: “utili”, se un oggetto è utile non potrà mai essere uno spreco e chi lo riceverà in dono potrà apprezzarlo nella vita quotidiana. Questo vale anche quando non è nulla che fa fare i salti di gioia. Perché l’entusiasmo di un momento significa poco, meglio qualcosa che soddisfa sul lungo periodo e che si usa per davvero.

Ma cosa si può regalare di utile a Natale? Moltissime cose, soprattutto quando conoscete bene la persona a cui volete fare un dono e sapete anche cosa può aver bisogno. Questa è la situazione ideale, con una necessità chiara e un’idea ben definita di cosa andare a cercare.

I problemi sorgono in tutti gli altri casi, quando bisogna pensare a cosa regalare di utile a Natale senza troppe idee o spunti di partenza. Internet però è una fonte incredibile di idee regalo, anche per Natale, e con siti come DottorGadget qualcosa di bello da regalare si trova sempre.

Per darvi qualche suggerimento abbiamo selezionato 5 regali utili per Natale per andare sul sicuro ed evitare gli sprechi. Ecco le proposte:

Polsiera magnetica

Un gadget che entusiasmerà i tuttofare. Una polsiera con chiusura con il velcro dotata di una fascia magnetica. In questo modo viti, chiodi, rondelle e altre piccole cose in metallo rimarranno sempre a portata di mano.

Braccio cattura ragni e insetti

Per molte persone insetti e ragni sono un vero incubo. Quando ne trovano qualcuno in casa devono sempre chiamare qualcuno per “disinfestare” la zona. Con il Braccio cattura ragni e insetti però potranno salvarsi anche da sole. Merito di un braccio che permette di afferrare delicatamente la bestiola e liberarla all’aperto. Così anche gli animalisti saranno soddisfatti del regalo.

Mini umidificatore da bicchiere

Quando c’è il riscaldamento acceso l’ambiente domestico o di lavoro può diventare troppo secco. Per eliminare il fastidio ci sono gli umidificatori ma non a tutti piace; oppure è vista come una soluzione esagerata. In questi casi umidificatevi da soli, cosa possibile grazie al geniale Umidificatore da bicchiere, per un po’ di umidità personale da tenere vicino a sé quando si studia o lavora.

Libro con cassetta di sicurezza

Un regalo utile può essere anche un gadget per la sicurezza dei propri averi. Il Libro con cassetta di sicurezza appare come un vero libro e va messo in libreria insieme ai suoi “colleghi”. All’interno però c’è una piccola cassetta di sicurezza segreta.

Ripiani da valigia

Organizzare bene una valigia è complicato, come è fastidioso tirare fuori tutto una volta giunti alla meta e rimettere tutto dentro prima di tornare a casa. Con i Ripiani da valigia però questi problemi non ci saranno più, merito di un accessorio che crea 3 ripiani che si sollevano quando si apre la valigia e che, volendo, si possono appendere dentro a un armadio. Un regalo utile che piacerà a tutti i viaggiatori.