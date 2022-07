Avellino, 20 lug – Alle 9 di questa mattina un giovane nigeriano di 24 anni ha fatto irruzione in un negozio di Monteforte Irpino,un comune di circa 10mila abitanti in provincia di Avellino. Il titolare dell’esercizio era un cinese di 54 anni. L’africano, una volta entrato nel locale, ha massacrato e ucciso il proprietario a colpi di martello. A rimetterci è stato anche un malcapitato cliente del negozio, un 49enne bulgaro che aveva cercato di bloccare l’aggressore. L’uomo, ferito dal martello, è attualmente ricoverato all’Ospedale di Avellino in condizioni molto gravi.

Cronache di un «Paese normale»

Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la follia omicida del giovane nigeriano. Quello che si sa è che l’africano era stato cacciato ieri dalla mensa dei poveri di Avellino poiché aveva picchiato uno dei custodi della struttura. Una volta consumato l’assassinio del proprietario cinese (a cui è stato fracassato il cranio), il 24enne è stato visto dai passanti in stato confusionale e con gli abiti sporchi di sangue. Subito allertati dai testimoni oculari, i carabinieri lo hanno rintracciato in pochi minuti e tratto in arresto. All’arrivo dei militari, la scena del delitto era raccapricciante: chiazze di sangue ovunque e il martello lasciato sul pavimento all’ingresso del negozio.

Abbraccia un nigeriano

La notizia dell’efferato omicidio di Monteforte Irpino ha cominciato a circolare proprio mentre stampa e partiti di sinistra avevano iniziato la beatificazione di Alika Ogorchukwu, il nigeriano 39enne ucciso ieri a Civitanova Marche per mano di un salernitano di 32 anni. Un altro delitto orribile, ma su cui si è subito voluto costruire una narrazione sociologica un tanto al chilo: tutta colpa del «clima di razzismo» instaurato dalla destra ignorante e xenofoba. Del resto, siamo in tempo di campagna elettorale. Tra le più attive in questo senso si è distinta Laura Boldrini, che ha fatto del femminismo (ma con belle figure di palta) e dell’immigrazionismo i suoi cavalli di battaglia. Tiriamo a indovinare, ben felici di essere presto smentiti: sul fattaccio di Monteforte Irpino, Donna Laura non dirà un accidente.

Elena Sempione