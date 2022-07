All’armi, son tornati! Ago della bilancia. L’uomo nero al potere. Una reale ventata di aria fresca in politica. Comunque la si pensi, Fabio Barsanti è stato uno dei protagonisti dell’ultima tornata elettorale amministrativa di giugno. Il risultato colto dalle sue liste (Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti, Prima Lucca-Italexit con Paragone) nell’elezione a sindaco di Lucca ha sorpreso molti osservatori con il suo 9,4% e generato l’ennesimo assalto mainstream, abilmente pilotato dal Pd, all’insegna dell’insorgente (anzi, mai morto) pericolo nero.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022

Barsanti, che alle scorse Comunali, nel 2017, aveva comunque sfiorato l’8% con CasaPound, è finito per diventare l’ago della bilancia al secondo turno, dove si sono affrontati Francesco Raspini per il centrosinistra e Mario Pardini per il centrodestra, quest’ultimo con uno svantaggio di circa otto punti dal rivale. L’apparentamento tra Pardini e Barsanti – oltre che con un candidato centrista – ha gettato nel panico le anime belle della sinistra, che hanno di nuovo sfoderato l’arma sempre più spuntata dell’antifascismo, prima di tutto perché hanno fiutato la disfatta.

Pardini, con Barsanti al suo fianco, ha recuperato le migliaia di voti di svantaggio e superato al ballottaggio l’avversario con il 51% dei consensi. E così la destra più sociale e popolare – ma anche realmente radicata rispetto ai partiti tradizionali – è finita al governo della città con un esperimento di vera unità di tutte le forze che si oppongono al Pd. Due gli assessorati ottenuti da Difendere Lucca, entrambi di peso: Barsanti – da metà consiliatura sarà anche vicesindaco – allo Sport, Protezione civile e Territorio, Mia Pisano alla Cultura, oltre a tre consiglieri comunali. Una minirivoluzione compiuta nel segno di un impegno politico costante durato anni e che alla fine la città ha voluto premiare nonostante gli anatemi.

Intervista a Fabio Barsanti

Barsanti, come ci si sente da assessore dopo una vita passata sulle barricate all’opposizione?

«Vorrei dire “bene”, ma non è la parola giusta. Ci si sente contenti di aver raggiunto una posizione da cui incidere, finalmente, sul governo della città. Dove si può cambiare in meglio la vita dei cittadini e realizzare quanto richiesto dai propri elettori. Si tratta di una grande sfida e di una grande responsabilità, ma mi sento pronto. E si sente pronto tutto il gruppo che mi sostiene: non abbiamo lavorato in questi anni solo per “opporci”. Adesso lo dimostreremo».

Al primo turno ha deciso di correre da solo, mentre tutto il centrodestra era sul futuro sindaco Pardini: perché?

«Ho corso da solo perché una parte importante della città me lo chiedeva. Al primo turno ho raccolto il 9,5%, ma la sensazione è che ci fosse un consenso maggiore, che però non si è espresso per vari motivi, fra cui il famoso ricatto del “voto utile”. Il modo con cui i partiti hanno scelto Pardini come candidato non dava garanzie per un reale cambiamento per la città. Quindi è stato necessario misurarsi separatamente al primo turno, per poi trovare quella sintesi felice che ha vinto il ballottaggio».

Poi cosa è successo dopo il primo turno?

«La campagna elettorale smuove e crea energie, ciò che entra si trasforma durante il percorso. Si spostano i pesi, si trova un equilibrio prima inimmaginabile o difficile da realizzare. Questo gioco di energie ha reso possibile la creazione della grande alleanza che ha sconfitto il Pd. Siamo arrivati tutti con le idee più chiare e con una chiara volontà di…