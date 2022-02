Roma, 23 feb – Sebbene il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza sanitaria, l’obbligo di super green pass per gli over 50 resterà in vigore fino al 15 giugno: lo conferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza inizierà una nuova fase, ci sarà l’allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del green pass. Oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato di emergenza“, afferma Costa.

Costa: “Obbligo green pass per over 50 in vigore fino al 15 giugno”

Ma poi il sottosegretario precisa: “Sul green pass però va fatta una netta distinzione: per gli over 50 sui posti di lavoro l’obbligo del rafforzato dura fino a 15 giugno“. Questo perché fino a quella data resterà in vigore anche l’obbligo di vaccino per gli over 50. Ospite a Mattino 5, Costa poi sottolinea che “ci sono ancora circa 10 milioni di persone che devono fare il booster. Anche per questo le misure di allentamento devono essere graduali”. Tradotto: non ci libereremo tanto presto del green pass. Anzi.

“Non ci possiamo permettere di far passare il messaggio che la terza dose non si fa”

Il governo infatti vuole che tutti si facciano la terza dose. “Non ci possiamo permettere di veicolare ai cittadini un messaggio che faccia intendere che le misure si allentano e quindi la dose booster non si fa. Dobbiamo invece arrivare ad avere 49 milioni di italiani anche con il booster e per questo le misure saranno graduali“, chiarisce Costa. Quanto all’allentamento del green pass, il sottosegretario alla Salute precisa che “il discorso cambia per le attività all’aperto“. “Inizieremo gradualmente con l’alleggerimento a bar e ristoranti che hanno i dehors, in alcune ipotesi si potrà passare dal green pass rafforzato a quello base”, precisa.

In Italia trattamento di favore solo per i turisti stranieri

Il problema di fondo è che presto in Italia ci saranno due trattamenti, uno di favore per i turisti stranieri, che potranno girare con il green pass base, e uno di sfavore per gli italiani, come ha fatto presente anche la microbiologa Gismondo. In merito anche il sottosegretario alla Salute si rende conto dell’anomalia facendo riferimento alla necessità di allineare i provvedimenti. “Faccio un esempio, con l’ordinanza di ieri abbiamo detto che, per dire, un giapponese può entrare in Italia anche solo dopo aver fatto un tampone ed essere risultato negativo. Poi però gli diciamo che se non ha il super green pass non può usare i mezzi di trasporto italiani. Ecco, allora queste decisioni dovranno essere allineate“, conclude Costa.

Adolfo Spezzaferro