Siracusa, 24 set – Italia ancora una volta approdo per le navi Ong cariche di clandestini: è il caso della Ocean Viking, autorizzata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a sbarcare 122 immigrati irregolari ad Augusta, in provincia di Siracusa. Un copione che si ripete: la nave della Ong francese Sos Mediterranée, dopo alcuni giorni in acque maltesi, ha puntato dritto all’Italia e il governo ha assegnato il porto sicuro.

Nave Ong Ocean Viking in rotta verso Augusta con 122 clandestini a bordo

La Ong a bordo della Ocean Viking esulta: “E’ un immenso sollievo per i sopravvissuti e l’equipaggio a bordo sapere che l’attesa per le istruzioni delle autorità marittime sullo sbarco è terminata“, scrive su Twitter. Inutile dire che i sopravvissuti in questione sono stati presi a bordo in quattro diverse operazioni nei giorni scorsi. Inizialmente erano in 123 – tutti provenienti dall’Africa – ma uno dei clandestini, un 22enne, è stato sbarcato prima dalla nostra Guardia costiera per problemi di salute.

Chiesto il porto sicuro all’Italia dopo giorni in acque maltesi

“I 123 sopravvissuti, bambini, minori non accompagnati, uomini e donne mostrano grandi capacità di recupero ma una nave è solo un rifugio temporaneo. Hanno bisogno di sbarcare rapidamente, in conformità con il diritto marittimo”, è il comunicato della Ong. E così l’Italia ha assegnato il porto sicuro. Questo nonostante la Ocean Viking abbia effettuato l’ultimo soccorso nella notte di domenica e sia rimasta in acque territoriali maltesi per diversi giorni. Dopo che il governo della Valletta ha fatto finta di niente, rotta per l’Italia. Si tratta dell’ennesima imbarcazione che arriva sulle nostre coste. E c’è da scommetterci che i nostri porti erano fin da subito la destinazione scelta dalla Ong.

Salvini all’attacco della Lamorgese

“In Calabria e Sicilia, nelle ultime ore, stanno sbarcando migliaia di clandestini che arrivano da Paesi africani e asiatici dove non c’è nessun tipo di guerra e soprattutto dove non c’è nessun tipo di vaccino. Chiediamo il green pass per andare in piscina o pizzeria e stanno sbarcando in Calabria ed in Sicilia in questi minuti 1.500 persone in poche ore e ciò non è sostenibile”. All’attacco della Lamorgese va il leader della Lega Matteo Salvini. La nave Ong dal canto suo fa placidamente rotta verso Augusta. D’altronde tutte le volte che chiede di sbarcare in Italia il suo carico di clandestini viene accontentata.

Adolfo Spezzaferro