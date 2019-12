Roma, 31 dic – Percepivano il reddito di cittadinanza ma si trovavano ai domiciliari. E’ quanto incredibilmente accaduto a Taranto, dove cinque persone sono state denunciate dai carabinieri. Si tratta di 4 uomini e 1 donna, tutti residenti nella città pugliese e con precedenti penali, che al momento di compilare la domanda per ottenere il reddito hanno deliberatamente omesso un piccolissimo particolare: erano sottoposti a una misura cautelare, gli arresti domiciliari appunto, che impedisce automaticamente l’accoglimento della richiesta.

Un sistema che non funziona

In altri casi invece, non avevano comunicato di essere stati sottoposti agli arresti, mentre già percepivano l’assegno con bonus compresi tra i 1000 e i 3500 euro ciascuno. I cinque “furbetti” sono stati denunciati per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” e segnalati all’Inps per la revoca del beneficio. Non siamo però di fronte al primo caso grottesco di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto o che mentre ne usufruisco si danno ad esempio ai furti o allo spaccio di stupefacenti. Situazioni gravi che portano allo sperpero di soldi pubblici ed evidenziano tutte le falle di un sistema pensato male e organizzato peggio, visto che continuano a spuntare come funghi.

Alessandro Della Guglia