Roma, 31 dic – Un calendario con donne cosmonaute in stile pin-up. E’ l’ironica e al contempo accattivante trovata della società spaziale russa Glavkosmos, consociata dell’agenzia Roscosmos, che per l’anno 2020 ha presentato questo sensuale “lunario”. Destinato in particolare ai partner stranieri, il calendario presenta su ogni pagina una sexy cosmonauta con frasi in inglese tipo: “Portami nello spazio” o “Passerella nello spazio”.

Tra l’ammiccante e l’istruttivo, la trovata pubblicitaria non è affatto piaciuta alle femministe russe, che stando a quanto segnalato da Russia Beyond hanno fortemente criticato l’approccio dell’artista. Ormai basta davvero poco per essere accusati di maschilismo e di sessismo, dunque anche un’agenzia spaziale può ritrovarsi sul banco degli imputati per un nonnulla. Ecco alcune pagine di questo “terribile” calendario.

Eugenio Palazzini