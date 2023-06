Roma, 13 giu — Abbiamo imparato a nostre spese, nel corso di quest’ultima ottantina d’anni, che il buongusto, la classe e l’umana pietà sono caratteristiche aliene alla galassia dell’antifascismo; non stupisce dunque, che a cadavere di Silvio Berlusconi ancora caldo, ci si ritrovi ad assistere in queste ore allo spiacevole, quanto degradante, teatrino di esponenti e associazioni di sinistra bellamente intenti a festeggiare la morte del Cavaliere. Il quale poteva senza dubbio non piacere, essere odiato perfino, ma trattandosi di defunto, da chi frigna h24 lacrime politicamente corrette ci si aspetterebbe — con gli antifascisti il condizionale purtroppo è d’obbligo — un diverso tipo di contegno. Almeno ora, nel momento della dipartita.

Ad Arcore la festa per celebrare la morte di Berlusconi

Invece anche stavolta il gene di Piazzale Loreto, del vilipendio (in questo caso metaforico) di cadavere, incastonato nel Dna di ogni antifascista, ha trovato la propria espressione. Sicché, mentre tutta Italia esprimeva cordoglio per la morte del leader di Forza Italia, ad Arcore il circolo Arciblob, storico luogo di ritrovo della sinistra ubicato a meno di un chilometro da Villa San Martino, organizzava una festicciola per celebrare la scomparsa di Berlusconi. Sull’uscio di casa del defunto, praticamente, dove i famigliari lo stavano piangendo.

Festival dell’ignobile