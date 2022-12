Roma, 23 dic — L’ha massacrata di pugni — tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale per trauma facciale — un’altra volta l’aveva minacciata con un coltello, e poi ancora il tentativo di gettarla dal balcone: per le violenze bestiali inflitte alla moglie la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino 50enne. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia aggravati e di lesioni personali. Lo riferisce La Nazione.

Marocchino alcolizzato e violento in manette per maltrattamenti

Lo straniero, stando alla testimonianza della consorte corroborata dai solidi riscontri probatori forniti alla Procura della Repubblica dalle indagini della Squadra Mobile, maltrattava reiteratamente e pesantemente la donna, anche lei cittadina marocchina, e le due figlie, entrambe minori, nate a Pisa. L’inferno quotidiano vissuto dalle vittime era scandito dalle minacce di morte del marocchino, che non si faceva scrupolo di utilizzare oggetti taglienti o di spaventare la donna trascinandola sul terrazzo e minacciandola di buttarla di sotto.

Due anni di inferno

Gli episodi avrebbero iniziato a manifestarsi circa due anni fa, intensificandosi a causa del vizio del bere cui è dedito l’uomo, disoccupato e mantenuto dalla moglie — l’unica a lavorare, sostenendo tutta la famiglia. Il crescendo degli atti violenti è culminato una sera, quando il marocchino, sempre in preda ai fumi dell’alcol, ha preso a pugni la moglie con una tale ferocia da provocarle un trauma facciale per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale.

L’arresto

Arrivata al limite della sopportazione, la donna ha sporto denuncia alla Polizia con l’aiuto di un’associazione cittadina a tutela delle vittime di violenza: una volta in Questura ha raccontato nei dettagli il mare di patimenti a cui il marocchino aveva costretto lei e le bambine nel corso degli ultimi anni. I poliziotti della Squadra Mobile, una volta ottenuta l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, lo hanno cercato e rintracciato mentre si ubriacava in un bar a Collesalvetti. Trasportato in Questura è stato poi tradotto nel carcere don Bosco.