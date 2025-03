Quasi 1000 persone in corteo a Padova per dire basta alla mafia antifascista

Roma, 16 marzo – Dalle strade di Padova si è alzata una risposta chiara e determinata contro la mafia antifascista. Quasi mille persone sono scese ieri per le vie del centro della città, dove appena un mese fa alcuni attivisti dei centri sociali avevano assaltato in trenta contro sei un banchetto di raccolta firme sulla Remigrazione organizzato da CasaPound .

Il corteo a Padova contro la mafia antifascista

Il corteo di ieri a Padova aveva come obbiettivo quello di dire un forte e netto “basta” alla mafia antifascista. Una mobilitazione che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, militanti e simpatizzanti di CasaPound e di diverse associazioni, tutti uniti nella difesa della libertà di espressione contro ogni forma di intimidazione politica. Alle violenze dell’antifascismo militante si sommano il silenzio e la complicità di tutta un’area ideologica e di potere. CasaPound ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ritenuta un successo per l’ampia adesione, sottolineando come il corteo abbia rappresentato una risposta concreta a chi, attraverso connivenze politiche, amici in magistratura e pressioni mediatiche, tenta invano di chiudere spazi legittimi.

Il commento di CasaPound

“Non accettiamo che Padova, come altre città italiane, siano ostaggio di gruppi organizzati che impongono il loro pensiero unico”, si legge in una nota pubblicata dal movimento delle tartarughe frecciate. “L’aggressione avvenuta nei giorni scorsi” – continua il comunicato – “in cui un gruppo numeroso ha attaccato vigliaccamente i militanti di CasaPound mentre erano in piazza con un banchetto sulla Remigrazione, è un segnale allarmante di un clima di intolleranza che non possiamo più accettare”. Sappiamo fin troppo bene quanto l’antifascismo sia utilizzato come scusa e come clava contro chi la pensa diversamente, andando così a limitare le libertà di chiunque. Dalla parte opposta, CasaPund ribadisce il proprio impegno a garantire che il diritto a esprimersi sia rispettato per tutti.

La Redazione