Roma, 31 lug – Anche questa estate 2022 non sembra purtroppo essere esente dai tanti incidenti stradali che tingono di sangue i sabato sera italiani. Sono quattro le ragazze, tutte ventenni, che la scorsa notte sono state investite davanti a un locale di Lido di Spina, nel ferrarese. L’auto pirata era guidata da un giovane che è fuggito subito, salvo poi essere individuato e linciato dagli amici della compagnia vittima dell’incidente. Mentre tre delle quattro giovani hanno riportato lesioni di media gravità, una è stata trasportata d’urgenza, in condizioni ben più gravi, all’ospedale Maggiore di Bologna.

Linciato dalla folla inferocita

Inseguito, l’automobilista è stato rintracciato poco dopo, a qualche isolato, e raggiunto da un gruppo inferocito di giovani e amici delle quattro ragazze. Al termine del linciaggio, fermato solo dall’intervento dei buttafuori e degli agenti delle forze dell’ordine, il pirata della strada ha riportato lesioni di media gravità. Il giovane automobilista, la cui identità e nazionalità rimangono al momento ignote come l’esito del test tossicologico, è stato arrestato per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. Domani si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. Al momento, di lui si sa solo che è residente nella provincia di Modena. Le quattro ragazze investite, invece, risultano tutte residenti nella provincia di Ferrara.

Arrestato il pirata della strada che uccise lo studente italiano a Parigi

Dalle quattro ragazze investite nel ferrarese, passiamo adesso ad un altro delitto stradale svoltosi in Francia e che ha coinvolto mortalmente un nostro connazionale. E’ stato portato in carcere il giovane francese che, lo scorso giugno, avrebbe investito e ucciso lo studente di Vasto, Luigi Villamagna, a Parigi. Il presunto pirata della strada è stato arrestato dai gendarmi francesi dopo le indagini sulla morte del ventitreenne abbruzzese. I fatti risalgono al 7 giugno scorso. Lo studente italiano, in erasmus alla Sorbona, stava attraversando la strada nel quartiere di Clichy.

Andrea Bonazza