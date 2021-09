Palermo, 20 set — Un brutto «dispetto accademico»: così Francesco Tulone, matematico presso l’Università di Palermo, punta di diamante della ricerca accademica, definisce il suo caso professionale. Tulone, 49 anni, si è infatti visto negare la cattedra del modulo di Analisi matematica 2, assegnato a una collega ordinaria e neoassunta e probabilmente con meno esperienza di lui per diventarne titolare.

Il ricercatore d’eccellenza scavalcato da una neo assunta

Se la notizia non facesse abbastanza scalpore, va aggiunto il non trascurabile particolare che il matematico, nell’agosto scorso, insieme a due colleghi delle Università di Mosca e Chicago è finito sulla prestigiosa rivista accademica Proceedings of the American Mathematical Society per aver dato «la soluzione a un problema aperto circa 20 anni fa, a seguito di una branca della teoria dell’Analisi matematica sviluppatasi a partire dagli anni ‘60». A questo importantissimo traguardo si somma il curriculum interno all’ateneo palermitano, passato attraverso il consolidamento di tre anni di co-dottorato alla Lomonosov di Mosca, e gli aggiornamenti all’Università di Austin, Texas, sotto la guida del futuro vincitore del Premio Nobel per la Matematica Alessio Figalli.

Lo sfregio dell’ateneo

Il matematico 49enne insegna dal 2005, anno in cui vinse il concorso da ricercatore a tempo indeterminato. Da allora ha tenuto lezioni di Matematica nel suo dipartimento con brevi sortite a Ingegneria, Fisica, Biologia per alcune sostituzioni temporanee. Questo fino allo scorso maggio, quando il Consiglio di ateneo ha proposto di riaffidargli il modulo di Analisi matematica 2. Suggerimento che inizialmente era stato accettato, e poi cassato da una seconda, inspiegabile votazione segreta e senza motivazione scritta, con la quale l’insegnamento gli è stato tolto e riassegnato alla professoressa ordinaria di cui sopra. «Caso più unico che raro», è stato l’esterrefatto commento di Tulone.

Un dispetto accademico