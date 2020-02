Roma, 14 feb – Non sappiamo se Santori prima o poi entrerà in politica, ma sappiamo quanto gli piace farsi corteggiare dai giornalisti e apparire in televisione per propugnare il nuovo vuoto pneumatico che sta stregando una parte degli italiani. Evidentemente il nientismo a cinque stelle non è servito di lezione: e quindi avanti entrino le sardine. Ad esempio a Piazzapulita su La7, dove ormai Santori fa presenza fissa, imboccato da un Formigli con gli occhi a cuoricino. Ieri sera il leader dei pesci ossei è tornato sull’unico argomento in cui può dire di essere ferrato: Salvini, ovviamente.

Avendo forse esaurito gli argomenti con cui attaccarlo, Santori straparla a caso, partendo da una domanda del presentatore: “Matteo Salvini, ancora oggi, arriva alla pelle delle persone. Di fronte a questa sinistra spesso un po’ esangue e velleitaria, Salvini – che piaccia o no, a te non piace e neanche a me, visto che politicamente non condivido le sue posizioni – arriva sotto pelle, fa sentire alla gente delle cose: tu gliela riconosci questa capacità?”.

Santori si illumina d’immenso e risponde: “Sì, però ci sono due modi per essere erotici, diciamo, visto che alla fine si parla di eros…”. Una frase che fa gongolare Formigli, che esclama: “Salvini erotico! Questo ricordatelo, a dirlo è stato lui…lo ha detto Santori, eh!”. La sardina prosegue dopo avere incassato il plauso del pubblico di Piazzapulita: “Dicevo, ci sono due modi: un modo è essere tamarri, l’altro è essere romantici…Salvini è un erotico tamarro, mentre noi proponiamo un erotico romantico…“. Applausi e un ormai sedotto Formigli chiude: “Ok, hai reso l’idea…”. E Santori ribatte: “Così domani abbiamo qualcosa di cui parlare”.

Cristina Gauri