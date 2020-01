Roma, 11 gen – Matteo Salvini fissa un nuovo appuntamento per giovedì mattina presso la Sala Zuccari al Senato; l’evento sulle “nuove forme dell’antisemitismo” forse, vedrà anche la partecipazione di Liliana Segre.

“Fortemente voluto”

“Interrompo la campagna elettorale in Emilia-Romagna e in Calabria solo un giorno, giovedì 16, per presenziare al convegno, è una cosa a cui tengo molto” ha detto Matteo Salvini, che sembra proprio tenerci molto. A quanto pare il leader del Carroccio l’ha “fortemente voluto e organizzato”. Tra gli invitati, secondo quanto riporta Il Giornale “esperti internazionali, intellettuali di Israele e direttori delle principali testate giornalistiche italiane”.

Invitata anche la Segre

Invitato anche Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza; alla sua delega fa capo il comitato governativo per la celebrazione del giorno della Memoria. Anche Liliana Segre è stata invitata sebbene la sua presenza non sia garantita. Matteo Salvini commentò l’astensione della Lega in Senato sulla Commissione Segre in un’intervista al Corriere della Sera: “Se ci si fosse limitati all’antisemitismo non avrei avuto problemi” a votare per l’istituzione della commissione straordinaria. Ma, disse Salvini, “le commissioni etiche le lascio all’Unione Sovietica“. “Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro”. Per l’ex ministro dell’Interno dunque la commissione metteva troppa carne al fuoco, col rischio che si possa interpretare come istigazione all’odio – è solo un esempio, sia chiaro – la posizione di un esponente dell’opposizione sull’immigrazione clandestina. Però sull’antisemitismo o supposto tale Salvini ha una posizione molto chiara.

L’incontro di novembre

Salvini si è già incontrato con la Segre i primi di novembre a Milano dopo che al voto per la commissione Segre i parlamentari del centro destra erano rimasti seduti invece di “omaggiare” la senatrice a vita. In tutto questo, la notizia bomba che inquadrerebbe in tutto e per tutto come un falso la storia dei supposti “200 insulti” al giorno nei confronti della Segre è passata del tutto in secondo piano: lo svelò un’inchiesta per Termometro politico Nicolò Zuliani. Rifacendosi ai dati dell’Osservatorio sull’Antisemitismo italiano, Zuliani commenta: “Sabato 26 ottobre, su Repubblica, a firma di Pietro Colaprico è uscito un articolo intitolato “Liliana Segre, ebrea. Ti odio” Quegli insulti quotidiani online. All’interno cita un rapporto dell’osservatorio antisemita e sostiene che la Segre riceva 200 insulti al giorno. Il rapporto esce due giorni dopo e dice una cosa diversa; i dati si riferiscono al 2018, non al 2019. Gli episodi di antisemitismo sono 197 all’anno, non 200 al giorno“. “Si potrebbe dire che è procurato allarme” scrive Zuliani. , ma ripeto, non è questo il punto. Tutto ciò che è acccaduto farebbe parte di una precisa strategia di hatebaiting, termine coniato dal cosiddetto clickbaiting, ovvero fare titoli “esca” (accattivanti o fuorvianti) per far sì che l’utente social “abbocchi” e regali una visualizzazione al proprio contenuto: “Oggi pubblicare articoli di hatebaiting è la norma. Basta pubblicare belle donne, gente ricca e/o famosa, immigrati, ebrei, perché sotto appaiano due o tre commenti ripugnanti. Sulla pagina Facebook della testata i numeri si possono tranquillamente quintuplicare”, scriveva Zuliani. Vox clamantis in deserto …

Ilaria Paoletti