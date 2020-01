Teheran, 11 gen – Hassan Rohani, presidente iraniano, infine ammette con un post su Twitter la responsabilità delle Forze armate iraniane nell’abbattimento del volo civile che ha causato 176 vittime. “Missili lanciati a causa di un errore umano” scrive Rohani.

“L’indagine interna delle forze armate ha concluso che i missili purtroppo lanciati a causa di un errore umano hanno causato l’orribile incidente dell’aereo ucraino e la morte di 176 persone innocenti” ha scritto oggi Rohani su Twitter. “Le indagini continueranno per identificare e perseguire questa grande tragedia e un errore imperdonabile”.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020