Bologna, 17 gen – “Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi finalmente incontrare” dice Mattia Santori, il capo delle sardine, riferendosi al premier Giuseppe Conte.

“Sarebbe bello incontrare Conte”

“Ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione”; suona proprio come un invito rivolto a Giuseppe Conte quello di Santori, portavoce del movimento delle Sardine. “Sarebbe bello” dice ancora Santori secondo quanto riporta Ansa “poterci incontrare per raccontargli cosa è successo e cosa sta succedendo“.

“Bibbiano? Rinunciamo solo se rinuncia Salvini”

Santori, inoltre, conferma che le sardine sono disposte a rinunciare a scendere in piazza a Bibbiano il prossimo 23 gennaio ma solo a patto che prima rinunci anche la Lega. “Non siamo noi un pericolo di sciacallaggio per la città di Bibbiano, noi siamo l’anticorpo“si vanta Santori durante una conferenza stampa a Bologna. “Se loro diranno ‘Non ci andiamo’, a noi va benissimo, se Bibbiano dice ‘Non vogliamo né uno, né l’altro, noi siamo d’accordo”. Resta da capire “Bibbiano” sotto quale forma o entità dovrebbe dire “no“.

E l’apertura alla politica?

Non solo Bibbiano, comunque; le sardine si riuniranno anche l’otto marzo in un evento nazionale per “non disperdere il patrimonio di questi mesi”, dice ancora il portavoce Mattia Santori. Sarà un’occasione anche per tracciare il futuro del movimento. “Non diventeremo un partito” ha ribadito Santori,aprendo però a posizioni diverse all’interno del movimento stesso (quindi contraddicendosi): “Personalmente credo che in questo momento ci interessi dialogare con la politica, non come partito“.

Ilaria Paoletti