Roma, 4 dic – Scontro al fulmicotone in diretta a Quarta Repubblica, su Rete 4, tra Alessandro Sallusti e Vauro Senesi. Durante la trasmissione diretta da Nicola Porro si parla di Fabrizio Quattrocchi, rapito e ucciso in Iraq nel 2004 e a cui ieri il comune di Genova ha rimosso una targa dedicata dopo le proteste dell’Anpi.

“Quattrocchi sapeva di essere un mercenario, lui stesso si definì così in un’intervista alla tv svizzera”, urla il vignettista in preda a un accalorato pacifismo. Il direttore del Giornale replica: “Innanzi tutto era un contractor, non era un mercenario, in secondo luogo ti ricordo che anche Garibaldi e Che Guevara seguendo il tuo ragionamento erano dei mercenari”.

Vauro a quel punto, in preda al legalitarismo internazionale, sbotta: “Sì ma non erano fuorilegge rispetto alle leggi italiane”. Per chiudere la diatriba, interviene allora Porro: “Stiamo parlando di una cosa incredibile, è medaglia d’oro della Repubblica italiana”.

Alessandro Della Guglia