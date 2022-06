Roma, 15 giu – Roberto Speranza è risultato positivo al Covid e si trova in isolamento. Il ministro della Salute si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Augurando al ministro una pronta guarigione, ricordiamo che la mascherina è fortemente raccomandata al chiuso in tutti i luoghi pubblichi o aperti al pubblico.