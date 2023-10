Trump a processo a New York: quali sono le cause in cui è coinvolto

Continua l’odissea giudiziaria dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Il tycoon è stato incriminato più volte in questi ultimi mesi, e nella giornata di oggi, presso il tribunale di Manhattan, è partito il processo civile per frode che lo vede accusato per aver gonfiato gli asset aziendali allo scopo di frodare banche e assicurazioni, insieme a due dei suoi figli Donald Jr ed Eric. Secondo le accuse, per oltre un decennio questo aumento del reale valore degli asset aziendali, per oltre due miliardi di dollari, avrebbe fatto ottenere alla famiglia migliori condizioni da banche e assicurazioni.

Trump accusato di frode

Il giudice Arthur Engoron ha già riconosciuto The Donald e i suoi figli “responsabili di frode”, ora si tratterebbe solamente di esaminare altre accuse e di stabilire l’entità della pena. La procuratrice generale Ny Letitia James ha richiesto una sanzione pecuniaria pari a 250 milioni di dollari, cifra che si aggirerebbe a suo avviso a quanto la Trump Organization avrebbero guadagnato illegalmente dalle false dichiarazioni. “Donald Trump e gli altri co-imputati hanno commesso una frode persistente e ripetuta. La settimana scorsa lo abbiamo dimostrato nella nostra mozione per un giudizio sommario. Oggi dimostreremo le altre nostre accuse”, così la procuratrice James prima del processo civile.

Un complotto secondo l’ex presidente Usa

In risposta a ciò, Donald Trump ha sempre respinto tutte le accuse a lui mosse, denunciando il sentimento “antiamericano” dei giudici e accusando la procuratrice generale di essere corrotta. Il candidato repubblicano favorito per la corsa alle elezioni presidenziali del prossimo anno, ora coinvolto in ben quattro cause differenti, ha definito questa situazione una vera e propria “caccia alle streghe”, un complotto ordito per impedire il suo ritorno alla Casa Bianca.