Musk sbeffeggia il mainstream: pioggia di meme contro Zelensky, Biden e vaccini

Come sempre le uscite di Elon Musk, fondatore di Tesla e proprietario di X, non passano mai inosservate, suscitando sempre clamore sia nel bene che nel male. Questa volta Elon ha dato spettacolo sul proprio profilo di X, la piattaforma social nata sulle ceneri di Twitter, pubblicando una sequela di meme che hanno fatto molto discutere per il loro carattere provocatorio, tipico dell’imprenditore sudafricano. Bersagli del sarcasmo di uno degli uomini più ricchi del mondo sono stati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il vaccino anti-Covid e anche la gestione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in merito alla gestione immigratoria.

Musk deride il presidente Zelensky

In particolare, il post che ha suscitato più reazioni (con decine di milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo), è stato quello indirizzato al presidente dell’Ucraina. Musk ha pubblicato un famoso meme con la faccia di Zelensky e la frase “quando sono passati 5 minuti e non hai ancora chiesto un miliardo di dollari in aiuti”. L’indignazione dei media occidentali non si è fatta attendere e i commenti in difesa del presidente ucraino sono arrivati istantaneamente. Gli attacchi del fondatore di SpaceX non si sono fermati certo qui: “Immagina un vaccino così sicuro che bisogna essere minacciati per prenderlo. Per una malattia così mortale bisogna sottoporsi a un test per sapere di averla”, queste le parole in merito al vaccino contro il Covid-19. Per concludere anche una riflessione pungente sulle politiche di apertura promosse del presidente dem Biden e sulla immigrazione negli Usa.

La crociata contro i media mainstream

La personale crociata di Elon Musk contro i media mainstream potrebbe essere rappresentata con un altro meme pubblicato nella notte senza riposo del geniale imprenditore, nel quale si vede un cane di taglia grande che appoggia i propri “attributi” in faccia ad un altro di taglia piccola. Tutto questo a rappresentare la considerazione di Musk rispetto ai professionisti dell’informazione e all’opinione pubblica, oppure, per seguire il famoso detto del “basta che se ne parli”.

Andrea Grieco