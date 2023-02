Roma, 22 feb – Dopo quanto successo davanti al liceo Michelangiolo, con la rissa tra studenti di Azione Studentesca e collettivo Sum, a quanto pare provocata da questi ultimi stando a video e anche alla testimonianza di un professore della scuola, a Firenze è andata in scena la solita carnevalata dell’antifascismo militante. Una sfilata di persone tra bandiere rosse e vessilli della Jugoslavia, con slogan agghiaccianti. Dai video di Local Team, emerge infatti tutto l’odio cieco dell’estrema sinistra. “Viva le foibe”, “Meloni fascista sei la prima della lista”, e “il compagno Tito ce l’ha insegnato, ogni fascista va infoibato”, tra le urla più gettonate del corteo. E ancora: “Le sedi fasciste si chiudono col fuoco”, con precisazione: “Ma con i fascisti dentro, sennò è troppo poco”. Dulcis in fundo: “Fascista di merda, ti lascio morto in terra” e “Fascisti carogne tornate nelle foibe”, giusto per non farsi mancare la rivisitazione macabra dell’inflazionato slogan antifascista degli anni Settanta.

Corteo antifascista a #Firenze Cori dei manifestanti: "Meloni fascista, sei la prima della lista". E poi: "viva le foibe, il compagno Tito ce l'ha insegnato…" pic.twitter.com/OFLFZs9viD — Local Team (@localteamtv) February 21, 2023

Una manifestazione insomma che come prevedibile ha rivelato, per l’ennesima volta, la reale matrice di chi insulta, aggredisce e pretende di negare l’esistenza stessa dell’avversario politico. Un corteo peraltro che si è svolto dall’inizio alla fine nonostante i suddetti slogan, scortata dalla forze dell’ordine e girando intorno a via Frusa, dove si trova la sede di Casaggì. Per poi proseguire su viale dei Mille e via Campo D’Arrigo.

Caro Nardella e caro Pd, nulla da dire?

Cosa hanno da dire adesso gli esponenti politici di sinistra? Cosa ha da dire il sindaco di Firenze, Dario Nardella? E il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani? Qualche parola di condanna da parte del sempre polemico professor Tomaso Montanari? Al momento domina un assordante silenzio, come se fosse del tutto normale e legittimo quanto accaduto ieri nel capoluogo toscano. Estendiamo allora la stessa domanda alle numerose personalità istituzionali e del giornalismo italiano che dopo i fatti del liceo Michelangiolo si sono immediatamente scagliate contro i ragazzi di Azione Studentesca, straparlando a vanvera di “agguato fascista”, “aggressione dell’estrema destra”, “attacco squadrista” e amenità varie. Non si vergognano neppure un po’, adesso? Chi sono davvero i provocatori, quelli che insultano, minacciano e vorrebbero addirittura uccidere non solo i “fascisti”, ma finanche l’attuale primo ministro della Repubblica italiana?

Eugenio Palazzini