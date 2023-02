Roma, 22 feb – In Canada altre fosse comuni di bambini. Almeno è ciò che si rivela via radar secondo quanto riportato dall’Ansa.

Canadra, la storia macraba delle fosse

Il ritrovamento effettivo potrebbe essere effettuato vicino a una ex scuola residenziale cattolica canadese della Columbia britannica. A quanto emerso e riportato da Canadianpress, si parla di 17 fosse che potrebbero contenere i corpi di 751 bambini delle comunità autoctone locali. La fonte primaria è una comunità indigena del Paese, che sta pubblicando i risultati della sua ricerca sulle tombe, la cui ubicazione è nei pressi dell’ex Marieval Indian Residential School, nell’area della Cowesses First Nation.

Il lungo periodo storico

Si parla di circa 150mila bambini nativi che frequentarono forzatamente scuole cristiane finanziate dallo Stato dal XIX secolo fino agli anni Settanta dello scorso. Una cristianizzazione, insomma, radicalmente inversa ai tempi odierni. Secondo quanto riferito dal governo canadese, si parla di maltrattamenti e abusi perdurati a lungo ai loro danni. Le comunità indigene attuali ritengono quel passato come una delle cause principali dei tassi epidemici di alcol e tossicodipendenza nelle riserve. Un passato per cui era intervenuto anche papa Francesco il quale chiese già scusa in occasioni ufficiali, per i casi in cui ci fosse stato coinvolgimento della Chiesa, proprio mentre l’anno scorso si recava in Canada ad incontrare i rappresentanti delle comunità indigene.

Alberto Celletti