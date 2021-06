Roma, 3 giu – La decisione del governo sui limiti in zona bianca: tetto massimo di 8 persone per tavolo al chiuso e nessun limite all’aperto.

Zona bianca, nessun limite a tavola all’aperto

A quanto emerge, quindi, le proposte delle Regioni per la ristorazione in zona bianca sono state infine accolte positivamente dal governo al termine del vertice tecnico di oggi. La riunione vedeva coinvolti esponenti del mondo politico e scientifico per stabilire quante persone possono sedere allo stesso tavolo in zona bianca.

Speranza vs ristoratori e Regioni

Speranza ha infine recepito le istanze delle regioni, di Maria Stella Gelmini (Forza Italia) che se ne è fatta portavoce e, naturalmente, quelle dei ristoratori che dopo la conferma da parte del ministro della Salute delle regole che imponevano di mangiare solo all’aperto anche con tavolate “limitate” erano compresibilmente risentiti. Questa mattina il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, aveva dichiarato: “Il limite delle 4 persone sedute al tavolo del ristorante deve essere rivisto e spero che venga fatto il prima possibile”. E così è stato, per fortuna.

Ilaria Paoletti