“Adolescenza”, un manuale per i giovani di oggi

Roma, 18 mar – È uscito in questi giorni per la casa editrice Signs Publishing il saggio – firmato dallo psicologo Giuseppe Lorenzetti – “Adolescenza. Manuale di liberazione per giovani inquieti“.

Un manuale per i giovani

Nelle sue quasi duecento pagine il volume, impreziosito dalla prefazione di Claudio Risé (psicoterapeuta di fama internazionale, docente universitario, giornalista e scrittore), si propone di essere un vero e proprio manuale per i giovani di oggi. Per tutte quelle realtà alle prese con una sempre più difficoltosa ricerca dell’identità. Un lavoro coraggioso e controcorrente che smonta molti dei dogmi del mondo moderno.

Scrive lo stesso Risé: «Questo nuovo libro dello psicologo Giuseppe Lorenzetti colpisce innanzitutto per la generosità e precisione con cui offre ai fratelli ancora più giovani la fune sulla quale issarsi, per uscire dalla palude di banalità e menzogne per loro apprestate dal sistema istituzionale oggi dominante».

Una meravigliosa lotta

Infatti «l’essere umano non è più produttore con il suo corpo, mente e spirito, ma consumatore di oggetti, costumi e visioni del mondo». Ciò deriva in parte da delle trappole mentali, tra cui «l’idea di progresso, presentato come sempre buono e favorevole anche quando non ha niente a che fare con il bene».

“Adolescenza” ci invita quindi a compiere – un passo alla volta – il percorso di riconoscimento e di liberazione dalle catene invisibili che imbrigliano i giovani uomini e le giovani donne di domani in un’eterna adolescenza. Come ogni processo di emancipazione, anche questo ci conduce inevitabilmente alla lotta. Un conflitto che non si combatte con le armi, bensì con lo spirito e con la ricerca interiore. Una “meravigliosa lotta” per non rischiare di passare da una prigione all’altra e per superare comodità e sicurezza. Ossia le melodie che il pifferaio ha quasi sempre suonato per continuare ad attrarci in una sempre più confortevole e sofisticata gabbia.

L’autore del libro “Adolescenza”

Formatosi in psicologia clinica, Giuseppe Lorenzetti ha approfondito il collegamento tra psicoterapia e dimensione spirituale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scuole, comunità terapeutiche e società sportive. Attualmente impegnato nell’insegnamento, nella scrittura e nell’esercizio della professione di psicologo con una particolare attenzione al mondo adolescenziale e dei giovani adulti.

In passato ha pubblicato la raccolta di poesie Limite-Infinito (C.A.SA. Edizioni, 2016). Nel 2022 invece è stato il turno del libro La verità esce dalle crepe (Transeuropa Edizioni) e nel 2023 del saggio Adolescenza, Riflessioni politicamente scorrette (Emi).