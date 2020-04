Roma, 6 apr – Mentre voi comuni mortali state ancora cercando di capire come sopravvivere economicamente e psicologicamente alle conseguenze del coronavirus, il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti parla già di ricostruzione; e sin qui niente di male, se non fosse che la soluzione per lei è costituire una task force di sole donne.

Bonetti: “Donne hanno maggiore tenuta biologica”

In un’intervista per il Tg2 Post che il ministro di Italia Viva condivide orgogliosamente sulla sua pagina Facebook, la si sente dire: “Sono convinta che la ripartenza partirà (sic) dalle donne, che hanno dimostrato tenuta biologica ” (si, avete sentito bene) “ma anche resilienza. E’ per questo che costituirò nel mio ministero una task force al femminile, donne per un nuovo rinascimento”.

Commissione presieduta dalla Capua

“Sono convinta che ripartendo dalle donne, con le donne possiamo costruire un nuovo percorso per il Paese”, dice ancora la Bonetti. E poi annuncia: “Dieci donne esperte che ci aiuteranno a partire dalle riflessioni della professoressa Capua, a ricostruire il futuro del nostro Paese”. Sono molte le cose che non vanno in questo intervento: partendo, dall’opportunità di inserire nella premessa il fatto che le donne abbiano dimostrato rispetto al coronavirus una “tenuta biologica” migliore rispetto a quella degli uomini. Che sia vero lo evidenziano diversi studi, cosa ci azzecchi con il costituire una task force per ricostruire l’Italia è meno chiaro. La “tenuta biologica” non è un merito e questa puntualizzazione potrebbe offendere chi (come i disabili) ha meno possibilità di mostrare “resilienza” rispetto al coronavirus.

Le “esperte” italiane

La Bonetti parla genericamente di una migliore gestione dell’emergenza da parte delle donne, non spiega nel dettaglio come ciò si realizzi. Se prendiamo l’elenco dei medici morti per le conseguenze del coronavirus praticamente il 90% è di sesso maschile. Questo dimostra forse gli uomini sono più coraggiosi? Ovviamente no, ma già il fatto di presupporre il contrario, da parte di un ministro, è un insulto a chi rischia la vita ogni giorno.

La Capua e le “esperte”

A presiedere la task force “rosa” vi sarà la dottoressa Ilaria Capua, della quale non sminuiamo affatto la perizia: ma è stata scelta per il suo merito o per le pregresse esperienze come deputato alla Camera? La Capua è stata infatti eletta nelle fila di Scelta Civica al fianco di Mario Monti nel 2013. Non ci sono scienziate che meriterebbero di condurre una commissione, magari tra quelle rimaste in Italia? Ricordiamo, poi, che “esperte” come Maria Rita Gismondo (alla pari di molti suo colleghi maschi) hanno dimostrato di saper prendere granchi sesquipedali relativamente alla gestione dell’emergenza. Chiamerà anche lei in commissione la nostra “ministra” Bonetti, in quanto donna ed “esperta”?

Ilaria Paoletti