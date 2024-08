Dai laghi del Lazio alla Romagna, la nostra terra continua a parlarci

Roma, 14 ago – La nostra terra, l’Italia, continua a parlarci. In molti faticano a comprenderlo, come di fronte a uno straniero dall’idioma sconosciuto. Peculiarità dei tempi moderni, di questa nuova Torre di Babele che ha colonizzato ormai larga parte del mondo. Ma, come recita un famoso striscione, “alcuni italiani non si arrendono”. Le recenti scoperte provenienti dal sottosuolo – dal Lazio alla Romagna – non possono quindi lasciare indifferenti gli spiriti nei quali ancora trova terreno fertile quell’asse verticale che, protetto dal cielo, unisce ogni determinato luogo ad ogni specifico popolo.

I tesori dei laghi laziali

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono i rinvenimenti del lago di Bolsena. Dal più grande bacino lacustre di origine vulcanica d’Europa sono infatti emersi tesori archeologici definiti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio dell’Etruria Meridionale come “eccezionali”. Trattasi di un cavallino di terracotta – probabilmente un carro solare – di una statuetta femminile votiva modellata in argilla (con ancora impresse le impronte digitali dell’autore) e di almeno centocinquanta vasi. Il tutto è stato ritrovato nel sito sommerso del Gran Carro, databile nella prima età del ferro.

Pochissimi giorni prima nel vicino lago di Bracciano – il Sabatino si trova un’ottantina di km a sud – una ricerca italo-spagnola ha ritrovato tracce testimonianti l’utilizzo del cinabro (minerale rossiccio contenente mercurio, quindi tossico) da parte delle genti neolitiche italiane. Già nel VI millennio a.C. i nostri antenati erano quindi in grado di estrarre, lavorare con estrema attenzione e utilizzare tale materia prima – un pigmento per la precisione. Gli esperti ipotizzano che la sostanza provenga da depositi relativamente lontani dalla specifica zona. Ciò comporterebbe il pieno sviluppo – già all’epoca – di importanti rotte commerciali. Ma c’è di più, perché l’utilizzo del cinabro in rituali e cerimonia significherebbe anche una certa complessità culturale e spirituali di questi antichi popoli italici.

La terra continua a parlarci: Predappio e Sarsina

Saliamo verso nord. Dal Lazio alla Romagna (Románia, ossia mondo romano) la nostra terra continua infatti a parlarci. Già localizzata negli anni ‘60, nell’ultimo triennio una serie di scavi in località Fiumana – frazione del comune di Predappio – ha riportato alla luce i resti di una villa romana. Aperta temporaneamente al pubblico nel mese di luglio, l’area sarebbe riconducibile a una famiglia dell’alta aristocrazia del castrum Forum Livii (l’attuale Forlì): ecco il complesso termale, gli arredi marmorei e una complessa – quanto originale – articolazione in padiglioni.

Come dimenticare il tempio romano di Sarsina, venuto alla luce nel 2023? Struttura quadrangolare del I secolo a.C. comprensiva di podio, un Capitolium dedicato alla Triade Capitolina (Giove, Giunone e Minerva). Non un luogo di culto qualunque. Nella stessa città di Plauto poi, sono tuttora conservati resti di bagni pubblici e varie fortificazioni. Ai quali vanno aggiunti anfori ed oggettistica in ceramica e bronzo.

“Ricorda chi sei tu”



Allargando il campo lungo tutto lo Stivale – dalle mura in Aspromonte al sacrarium ceruleo di Pompei – l’elenco delle scoperte (anche solo) recenti sarebbe davvero infinito.

Tanto idilliaca quanto manifestamente violenta, la natura cerca sempre di comunicare con l’uomo. Lo fa, ad esempio, nel silenzio dei boschi o tramite la voce del mare. Ma più passa il tempo e più gli italiani – ingannati dalle mode dell’ambientalismo di plastica – sembrano via via maggiormente sordi al richiamo del proprio oikos: dal greco casa, il cui studio (logos) diventa appunto ecologia. Sarà anche per questo che la nostra terra continua a parlarci, facendo emergere dal sottosuolo il ricordo di ciò che eravamo.

Marco Battistini