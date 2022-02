Roma, 18 feb – Una delle peculiarità della rivoluzione neolitica è senza ombra di dubbio la sedentarietà (intesa ovviamente come stabilità abitativa, non di certo riferita al moderno stile di vita che avvelena il corpo e assopisce la materia grigia). L’incremento demografico dovuto al superamento del nomadismo porta con sé embrionali modifiche all’ambiente circostante: le prime attività di irrigazione e domesticazione delle piante da cereale favoriscono infatti il fiorire dell’agricoltura. Mano dell’uomo che – in questo caso con acqua e grano – scrive la storia: con ogni probabilità senza un’accurata gestione di risorse idriche e produzione cerealicola Roma non sarebbe mai arrivata a civilizzare 3 continenti.

Impero e focolare

Triticum, simbolo allo stesso tempo sia dell’impero che del focolare domestico. Non a caso il ben documentato Ridley Scott nel finale del capolavoro cinematografico di inizio millennio Il Gladiatore conclude la pellicola con Massimo Decimo Meridio – a scanso di equivoci: personaggio inventato dal regista – che in punto di morte si ricongiunge alla mai dimenticata famiglia proprio nel rigoglioso campo di grano della sua tenuta. Protagonista poi nel medioevo – quando lo stesso mulino diventa emblema di potere – abbiamo riscoperto il suo peso specifico, nostro malgrado, nelle ultime settimane, con gli aumenti di prezzo dei suoi derivati principali, ovvero pane e pasta, dovuti per l’appunto (anche) al rincaro della materia prima.

La battaglia del grano e il suo impatto economico

A proposito di storia e cereali, tutti conosciamo la “battaglia del grano”. Riforma agraria del 1925 voluta da Mussolini in persona, il quale affida al “Comitato permanente” un lavoro su tre fronti: selezioni dei semi, perfezionamenti tecnici e problema dei prezzi. Recenti studi hanno avvalorato la tesi per la quale le migliorie ottenute sulle questioni poste dal Duce favorirono poi il nostro sviluppo economico nel lungo periodo: aumentando la produttività agricola di conseguenza ne trasse beneficio anche il settore industriale. La manifattura infatti – come spiega brillantemente Filippo Burla nel suo libro Tornare Potenza – è “l’unica funzione capace di creare ricchezza”.

Il genio del grano

Ma per arrivare all’autosufficienza granaria il solo intuito politico non sarebbe stato sufficiente: a completare l’opera ci pensa un’altra delle migliori espressioni del genio italico. La seconda figura centrale è infatti quella di Nazareno Strampelli, importante – ma dimenticato – agronomo e genetista. Impegnato già a inizio ‘900 nell’ibridazione del frumento ma poco compreso dai governi liberali, i suoi studi si concentrano in particolare sulla creazione di varietà resistenti alla ruggine, con maturazione precoce (per evitare gli effetti avversi dovuti alla siccità tipica del periodo di mietitura) e meno inclini all’allettamento. Intuendo le leggi mendeliane ben prima di approfondirle, seleziona circa 800 incroci grazie anche a concetti opposti rispetto a quelli allora più diffusi. Sue sono le “sementi elette”, ottenute dal 1905 in avanti e utilizzate su larga scala – in Italia e all’estero – a partire appunto dagli anni ‘20 del novecento (nel 1933 rappresentano più del 60% della produzione nazionale).

Le sementi elette: il grano duro “Senatore Cappelli”

Maggiore produttività per ettaro e scelta delle varietà più fruttifere: con l’aiuto delle bonifiche un altro risultato ottenuto fu quello di non sottrarre eccessivo terreno alle restanti coltivazioni. Interessanti, inoltre, molti dei nomi scelti: dagli eroi patriottici di Grande Guerra e Risorgimento fino a Dante, passando per le città redente e i richiami diretti al fascismo. Tra queste varietà particolarmente importante e unico nel suo genere – riscoperto oltretutto ai giorni nostri, in quanto consigliato in tantissime diete – è il grano duro “Senatore Cappelli”. Creato nel 1915 in onore dell’omonimo politico (concesse a Strampelli un terreno nei pressi di Foggia da adibire a semine sperimentali) e coltivabile solo con metodi biologici, presenta radici molto profonde che permettono alla pianti di nutrirsi in profondità, dove il terreno presenta maggiori sostanze nutritive. A beneficiarne è quindi il prodotto finale: alto contenuto proteico rispetto alle farine dei grani moderni, maggiore concentrazione di vitamine e sali minerali, basso livello di glutine, quindi più digeribile e meno calorico.

Risultati (anche a lungo termine) sia in materia economica che nel campo alimentare. Con buona pace dei canonici libri di scuola – o, per meglio dire, dei professori sessantottini – che hanno sempre liquidato la battaglia del grano descrivendola macchiettisticamente: basterebbe la volontà di leggere gli avvenimenti senza pregiudizievoli paraocchi. Ma questa, appunto, è un’altra storia…

Marco Battistini