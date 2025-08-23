LOGIN
sabato, Agosto 23, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » “È un santo, un apostolo!”
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

“È un santo, un apostolo!”

by Roberto Johnny Bresso
Scritto da Roberto Johnny Bresso 0 commento
Visita Pivert Store

Roma, 23 ago – “È un santo, un apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva!” urlavano a squarciagola Fantozzi e Filini alla presenza del Direttore Diego Catellani. Questa scena mi è tornata in mente ascoltando i peana che nei scorsi giorni si sono succeduti all’annuncio della scomparsa di Pippo Baudo, da parte dei media e di qualsiasi personaggio abbia avuto più o meno a che fare con lui. Di conseguenza il cittadino comune, ormai sempre più attento nel non passare da pecora nera, si è accodato alla pubblica beatificazione del personaggio, celebrandone i miracoli laici.

Pippo Baudo e la cultura pop

Tutta questa premessa non perché io voglia parlar male del Pippo Nazionale, anzi sarebbe ridicolo non riconoscerne una professionalità ed una preparazione fuori dal comune. Di fatto con lui finisce il periodo d’oro della televisione italiana, dopo le dipartite di Mike Bongiorno, Corrado Mantoni e Raimondo Vianello (dei quattro gli ultimi due mi erano decisamente più simpatici, ma questi sono gusti personali). Inoltre per me Pippo Baudo rappresenta il coro che in Fossa dei Leoni a Milano ho cantato per anni, quando al termine della strofa “dalla curva si alzerà…”, prima di urlare “la canzone degli ultrà!”, si cantava goliardicamente “Pippo Baudo e la Carrà!”, che dalla Rai erano passati alla corte di Berlusconi, quando ancora calcio e tele mercato erano roba seria che facevano veramente notizia, altro che plusvalenze e prestiti onerosi!

Baudo era colui che a Sanremo venne placcato da Mario Appignani, in arte Cavallo Pazzo, o che fermò il suicidio (realtà o farsa che fosse) di un tizio su un’impalcatura. Insomma, fa parte della nostra cultura pop e certi sketch li vedremo sempre con piacere e divertimento.

Santificazioni sistematiche

Detto questo, che ne so io o la maggior parte di coloro che ora ne tessono le lodi di che razza di persona fosse? Avrà avuto i suoi pregi ed i suoi difetti. Un po’ come chiunque. E francamente non mi interessa nemmeno approfondire la sua vita privata. Non era né un mio familiare, né un mio amico, né un mio conoscente. Eppure dal 2018 in Italia si è sviluppata quella che io chiamo la “sindrome di Fabrizio Frizzi”. Prima della scomparsa del noto conduttore romano, infatti, non si era mai assistito, nemmeno per personaggi di fama superiore, ad una così capillare e sistematica santificazione del defunto. Ricordo che rimasi molto colpito dal livello esagerato di iperbole e metafore a lui riservate, prontamente alimentate dalla massa, in una sorta di rito quasi religioso e messianico.

Probabilmente tutto ciò nacque per caso, grazie al fatto che ormai i social avevano raggiunto una così totale diffusione in ogni ceto sociale ed età anagrafica, fatto sta che da allora il modello si è ripetuto costantemente. La cosa, ahime, paradossale di tutto questo è che se tutti sono dei santi, dei geni, degli uomini senza macchia (a parte quando a lasciare questo mondo è qualche personaggio lontano dal politicamente corretto, sia chiaro), di fatto nessuno di loro lo è. Tutti sono uguali, di nessuno è possibile fare una valutazione obiettiva, sincera. E questa cosa nemmeno può giovare alla memoria del personaggio, visto che diventa un tutt’uno indistinguibile dagli altri.

Un santo? Ai posteri l’ardua sentenza

E pensare che, invece, Alessandro Manzoni, nel suo Il cinque maggio, di Napoleone Bonaparte scriveva “Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”. Oggi questa affermazione suonerebbe blasfema: come osava pretendere che ci volesse del tempo per valutare l’operato di una persona? Siamo nella “società fast food”: terminato l’elogio di Pippo Baudo, attendiamo il prossimo personaggio per ripetere ossessivamente le stesse medesime banalità.

Roberto Johnny Bresso

Migliori casinò online
Migliori casinò online

Nato nel 1975 a Brescia, è cresciuto tra Bergamo e Milano prima di appendere il cappello a Verona. Ama il calcio, il wrestling, il golf ed il cricket. Scrive per professione e fa il dj per passione.

You may also like

“Non c’è nessuna cultura dentro CasaPound”: ritenta Fittipaldi, sarai più fortunato

Rearm, l’Eurocamera fa ricorso perchè si sente “esclusa”: impotenti feticci democratici

Obiettivo: spianare Gaza City. Israele lancia l’assalto finale

Sfratto Leoncavallo, la sinistra rilancia “e allora CasaPound?”. La Tartaruga replica…

Milano, sgombero Leoncavallo: lo sfratto concordato

Marx incostituzionale… e i compagni tedeschi scoprirono di essere una “minaccia”

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin