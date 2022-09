Roma, 18 set – La Francia potrebbe non rifornire l’Italia di energia elettrica per i prossimi due anni, secondo quanto reso noto sui media principali, tra cui Tgcom24.

Francia, stop a forniture per Italia: ecco cosa potrebbe accadere



La comunicazione viene diramata da Edf, l’azienda elettrica francese, ed è diretta dalla Francia all’Italia, nello specifico al ministero della Transizione ecologica oltre che alla nostra rete nazionale. Il nostro Paese potrebbe trovarsi costretto a rinunciare per almeno due anni all’elettricità proveniente da oltralpe, che costituisce il 5% del fabbisogno nazionale. Secondo quanto riportato sul Mite, “la comunicazione è stata ricevuta, il problema era già noto da mesi, e benché sia un’eventualità che non è detto si realizzi, i tecnici del ministero sono al lavoro su tutti gli scenari”. Attualmente il sistema produttivo francese, nella fattispecie nucleare, è infatti funzionante a metà: 32 reattori su 56 sono fermi per manutenzione.

Non ci vorrebbe proprio. Nel frattempo, Parigi suggella la solidarietà energetica con Berlino

Pare proprio il momento meno opportuno per un ulteriore problema di approvvigionamento, con i costi dell’elettricità alle stelle e tutte le difficoltà che si stanno affrontando sul gas dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ma mentre la Francia potrebbe interrompere le forniture all’Italia, si guarda bene da non mantenere buoni rapporti con la Germania. Tra Parigi e Berlino è iniziata una fase di “solidarietà energetica”, con i francesi che forniranno il gas ai tedeschi e quest’ultimi che ripagheranno rifornendo i transalpini di elettricità. L’accordo, annunciato da Emmanuel Macron in conferenza stama dopo una videochiamata con il cancelliere Olaf Scholz, è stato così riassunto: “La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell’elettricità prodotta nel resto dell’Europa, e in particolare in Germania”.

Alberto Celletti