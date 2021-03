Roma, 12 mar – Un grande o un grandissimo bluff, come ebbe a dire il solito caustico Vittorio Feltri? La verità, per una volta, non sta nel mezzo. Tanto più se parliamo di Gianni Agnelli, che se fosse ancora vivo oggi compirebbe 100 anni. Estremamente più sfaccettata la realtà, se vogliamo anche molto colorita. Portando con sé il meglio (poco) e il peggio (tanto) del capitalismo tricolore.

“Se avessi potuto scegliere non avrei certo investito a Torino e certo non nell’auto”. Così avrebbe detto Gianni Agnelli a Jas Gawronski. A voler sottolineare che l’avvocato (in realtà era solo laureato in giurisprudenza) viveva la Fiat quasi come un peso. Facendo di fatto pagare a noi tutti quel che considerava alla stregua di un fastidioso gravame con il quale convivere per questioni di famiglia.

Quanti miliardi ci è costata la Fiat di Gianni Agnelli?

Il Piano Marshall prima, le infinite casse integrazioni dopo (e pure adesso), le miliardarie garanzie governative ora. Nel mezzo le commesse governative, gli incentivi, le rottamazioni, i contributi agli investimenti. E le svendite, come quella di Alfa Romeo. Una sottile linea rossa che ha legato – e lega tutt’oggi – i destini della casa torinese alle casse pubbliche. Non una novità: la Fiat di Gianni Agnelli era istituzionale e filogovernativa per definizione. Quasi uno Stato nello Stato, un non indifferente agente di politica economica.

E’ vero, c’erano (e ci sono) centinaia di migliaia di posti di lavoro da tutelare, tra diretto e indotto. Un giochetto che ci è costato miliardi. Quanti? Dal 1977 al 2012, secondo la Cgia di Mestre, 7,6 miliardi a fronte di 6,2 di investimenti. Un “deficit” da quasi un miliardo e mezzo, che però non tiene conto di altre spese a carico del bilancio statale come quelle per la cassa integrazione, i prepensionamenti, i contributi agli impianti produttivi (come Termini Imerese, poi chiuso). C’è chi è arrivato a stimare in 100 miliardi, nell’arco degli ultimi 50 anni, l’importo dell’assegno staccato. Una parte consistente del quale proprio durante la reggenza di Gianni Agnelli. Giusto per fare un paragone: nello stesso arco di tempo, Alitalia ci è costata 13 miliardi. Ce n’era abbastanza per nazionalizzare entrambe e avanzare pure qualche soldo.

Fca incassa e saluta

Tutto questo per cosa? Per niente, vien da dire. Perché Fiat, nel frattempo diventata Fca, ha sempre più rotto il (mai amato) legame con l’Italia. Prima trasferendo la sede legale in Olanda e quella fiscale a Londra, poi ordendo – nel silenzio tombale di ben due governi – la sedicente “fusione” con Psa che la trasforma in una succursale del gruppo francese. Praticamente l’ultima ruota del carro. Avendo però ben cura, prima di trasferire oltralpe armi e bagagli, di chiedere (e ottenere) una maxi garanzia statale mentre davano il benservito all’indotto tricolore. L’ultimo sfregio all’Italia.

C’è chi dice che Gianni Agnelli non avrebbe mai permesso un’operazione del genere. Malriposta convinzione che andasse meglio quando andava peggio. Il testamento spirituale del nipote del fondatore della Fiat era chiaro: passate di mano pure tutto, ma non la Juventus. L’hanno preso in parola.

Filippo Burla