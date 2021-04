Melbourne, 15 apr – In Australia un video che ritrae ballerine che fanno twerking in abiti succinti sta mettendo in imbarazzo la Marina militare. La scena, invero piuttosto bizzarra, si è svolta alla varo di una nuova nave militare.

Australia, twerk per la Marina militare

In Australia si discute in queste ore della coreografia in stile video musicale “black” con tanto di twerking che ha animato la presentazione di una nuova nave della Marina militare. I tabloid hanno rivolto molte feroci critiche alla Marina per aver permesso questa esibizione, lamentando, tra le altre cose, anche la sessualizzazione eccessiva delle donne. Da pari loro, la troupe di ballo che si esibita nel ballo incriminato, le 101 Doll Squadron, si è lamentato delle eccessive “attenzioni” della stampa.

Le lamentele delle ballerine

Le 101 Doll Squadron sono state stata ingaggiate dalla Royal Australian Navy per esibirsi in una cerimonia di messa in servizio, tenutasi sabato, per una nuova nave, la HMAS Supply. Tuttavia, l’evento ha ottenuto un’attenzione più ampia solo dopo che un giornalista della Abc ha condiviso il video delle ballerine su Twitter insieme a quello delle reazioni impassibili dei capi militari presenti, facendo apparire come se si fossero esibite di fronte agli ufficiali della Marina. La Abc ha chiesto scusa per questo motnaggio.

La Marina nega la presenza degli ufficiali, ma …

Nel frattempo, dopo le polemiche in Australia, la Marina ha detto che nessuno dei funzionari o dignitari, come il governatore generale, aveva visto lo spettacolo. Non hanno, tuttavia, spiegato perché siano state assunte delle ballerine che twerkano per il varo di una nave militare …

Ilaria Paoletti