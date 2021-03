Biden scivola tre volte mentre sale sull’Air Force One (Video)

Roma, 19 mar – Joe Biden è scivolato tre volte salendo sugli scalini dell’Air Force One. Il presidente Usa ha rischiato seriamente di farsi male sulla scaletta dell’areo poco prima di partire per Atlanta, in Georgia. Biden si è poi rialzato, per continuare a salire – a quel punto più lentamente – gli scalini, e voltarsi infine a salutare prima di entrare nell’aereo presidenziale. Il leader della Casa Bianca è atteso in Georgia dove incontrerà alcuni esponenti della comunità asiatica in seguito alla sparatoria in tre centri benessere.