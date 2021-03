Roma, 19 mar – L’infornata settimanale di furbetti del reddito di cittadinanza. Il numero di percettori indebiti del sussidio mensile voluto dai grillini forma ormai un esercito. Non passa giorno in cui un’operazione delle forze dell’ordine non scoperchi un calderone di illegalità e denaro dello Stato, finito nelle tasche di chi non ne avrebbe in alcun modo titolo.

Furbetti del reddito di cittadinanza da un capo all’altro della Penisola

La carrellata dei furbetti parte da Lucca, dove 15 persone (tra cui 5 stranieri) sono stata denunciate alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere delle accuse di omissione nelle comunicazioni della variazione di reddito e false dichiarazioni per l’indebito ottenimento del reddito di cittadinanza. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire una serie di raggiri volti a percepire indebitamente l’aiuto in denaro. Somma che variava, mensilmente, da 780 euro a 1.330 euro. Da quanto scoperto nel corso delle indagini 8 dei percettori indebiti avevano “omesso di dichiarare le variazioni reddituali”. Gli altri sette avevano prodotto false dichiarazioni per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, nonostante non avessero alcun titolo ad accedere al sussidio in quanto sottoposti a provvedimenti restrittivi di vario genere. Uno dei beneficiari percepiva il reddito di cittadinanza nonostante stesse scontando una pena detentiva nel carcere di Lucca. Le somme indebitamente percepite ammontano a 90.000 euro.

Un centinaio di percettori indebiti tra Roma e Lecce

Da Lucca passiamo a Roma, dove ieri i carabinieri hanno investigato su 182 persone sottoposte a misura cautelare personale. Scoprendo che tra questi, ben 49 sono risultati percettori di reddito di cittadinanza. Un po’ più a sud, a Lecce, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce e del locale Comando Provinciale hanno scoperto 57 persone, sempre sottoposte a misure restrittive, che percepivano indebitamente il sussidio. La somma erogata dall’Inps ammonterebbe a qualche decina di migliaia di euro.

