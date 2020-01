Roma, 8 gen – Sparatoria in pieno centro a Ottawa, capitale del Canada. A riferire la notizia è la polizia locale via Twitter: “La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. Sono stati segnalati diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”.

Secondo i media canadesi vi sarebbero un morto e almeno quattro feriti, dei quali tre in gravi condizioni. Il luogo in cui è avvenuta la sparatoria è una zona residenziale della città, in cui sono presenti anche molti uffici. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una sola persona.

Alessandro Della Guglia