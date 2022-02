Roma, 12 feb – Continuano a tenere a banco le tensioni tra Russia e Stati Uniti in Ucraina. C’è chi parla di terza guerra mondiale e chi scommette su una riappacificazione. A preoccupare, inoltre, sono le forniture di gas che da Mosca arrivano all’Europa (e all’Italia). A illustrare i possibili effetti di questa crisi internazionale, ci ha provato Lucio Caracciolo, direttore della nota rivista di geopolitica Limes. Ospite durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, Caracciolo ha confermato che ci troviamo di fronte a una situazione potenzialmente esplosiva: «Siamo in una fase estremamente critica, molto più grave della Guerra fredda».

Che sta succedendo in Ucraina?

La crisi in Ucraina, quindi, non sarebbe una normale scaramuccia tra Mosca e Washington, spiega Caracciolo, «perché Russia e Usa non riescono a parlarsi davvero, non si capiscono. Questo è un rischio superiore a qualsiasi intenzione bellica o non bellica». Quando non ci si capisce, infatti, basta una scintilla per far scoppiare l’incendio. Ma siamo davvero sull’orlo di una terza guerra mondiale? «Non credo che vogliano scatenarla», rassicura il direttore di Limes, «ma in questa fase la guerra di propaganda diventa fondamentale».

Le forniture di gas e le sanzioni

Se un conflitto su larga scala non sembra al momento probabile, «una minaccia reale sono le sanzioni e le controsanzioni russe, che sarebbero anche contro di noi», avverte Caracciolo. Che prosegue: «Per restare al gas, visto che il 40% del gas che consumiamo viene dalla Russia (il 21% viene dall’Algeria), stiamo parlando di qualcosa di rilevante». Tuttavia, anche all’apice della crisi in Ucraina, la Russia «non bloccherà le forniture di gas all’Europa, perché c’è un’interdipendenza strutturale tra venditore e consumatore», spiega il direttore di Limes. Mosca, in effetti, «guadagna parecchi soldi da questo mercato e non ha nessuna intenzione di perdere questa fetta di mercato europeo». Di conseguenza, «non dovremmo soffrire particolarmente, a meno che non ci sia davvero una guerra mondiale».

Video

Vittoria Fiore