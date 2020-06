Roma, 4 giu – Come spiegare il contenuto numero di morti da coronavirus in Giappone? Taro Aso, vicepremier e ministro delle Finanze nipponico, non ha dubbi: è dovuto all’alto “livello culturale” del popolo del Sol Levante rispetto agli altri popoli. Una dichiarazione senz’altro forte, e destinata a scatenare una ridda di polemiche, che il braccio destro di Shinzo Abe non ha esitato a rilasciare oggi alla Camera dei Consiglieri stando a quanto riferito dal quotidiano Asahi Shimbun. Ma il vicepremier è andato oltre, affermando che la superiorità giapponese da questo punto di vista è sempre più “nella consapevolezza comune” a livello internazionale.

Le convinzioni di Aso

Qualcuno osa metterla in discussione? Per Aso non è contemplabile, perché i dati a suo avviso parlano chiaro: “Ogni milione di abitanti, in Giappone sono 7” i decessi da coronavirus. “Spesso mi chiamano e mi chiedono: ‘Non è che solo voi avete una medicina?’”, ha poi proseguito il ministro delle Finanze. Ma “io li zittisco sempre rispondendo: ‘Tra la gente del tuo paese e quella del mio c’è una differenza di livello culturale’“. Per poi aggiungere: “Dal momento che da allora le telefonate di questo tipo sono terminate, tutto sommato credo che questo fatto sia entrato nella consapevolezza comune”. Una conclusione forse un tantino avventata, eppure il vicepremier giapponese tira dritto.

D’altronde è noto pure per essere stato davvero, prima di entrare in politica, un eccellente tiratore. Nel 1976 fece parte infatti della squadra nazionale nipponica di Tiro a segno alle Olimpiadi di Montreal. Taro Aso è quindi abituato a sparare e a spararle. E adesso non può che farsi scudo con i confortanti dati del Giappone sull’epidemia. Il Sol Levante ha infatti contenuto fortemente il numero dei decessi (poco più di 900) e ha fatto registrare meno di 17mila casi, pur essendo stato uno dei primi Paesi colpiti. Tutto questo tra l’altro senza attuare un lockdown eccessivamente stringente.

Sparate continue

Va detto comunque che Taro Aso non è nuovo ad affermazioni scioccanti che inevitabilmente destano un certo scalpore non soltanto in patria. Tre anni fa, durante una riunione del suo partito, il vicepremier disse ad esempio che “Hitler era animato da buone intenzioni”. E sempre nel 2017, durante un dibattito a Utsunomiya, Aso dichiarò che il governo di Tokyo avrebbe preso in seria considerazione l’idea di sparare agli eventuali immigrati nordcoreani che potrebbero tentare di raggiungere le coste giapponesi se dovesse crollare il regime di Pyongyang. Ma “potrebbero essere armati”, disse il vicepremier. Dunque “dovrà occuparsene la polizia o le Forze di Autodifesa nelle loro ‘defense operations’? Bisognerà sparare a loro? Ci dovremo pensare seriamente”.

Eugenio Palazzini