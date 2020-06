Roma, 4 giu – Mai così basso l’aumento di casi giornalieri in Italia dal primo marzo, ovvero da quando il coronavirus ha iniziato a galoppare in modo sensibile. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati appena 177 nuovi casi ed è un dato particolarmente confortante soprattutto se osserviamo il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati: al minimo.

I morti di oggi non sono invece pochi: 88, in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi. Non si registra alcuna vittima però in sei regioni: Calabria, Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

Al solito la gran parte dei nuovi positivi è in Lombardia, anche se oggi sono molti meno dei giorni precedenti: 84 nuovi contati, il 47,4% del totale. Questo invece l’incremento odierno nelle altre regioni più colpite dal coronavirus: 24 casi in Piemonte, 21 in Liguria, 18 in Emilia Romagna e 11 nel Lazio. In otto regioni non sono stati rilevati nuovi positivi: Umbria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata, Molise. Soltanto un caso in Toscana e in Campania.

Tutti i dati di oggi

Morti: oggi sono decedute come detto 88 persone, le vittime di ieri erano stato 71. In totale in Italia sono morte 33.689 persone.

Guariti: nelle ultime 24 ore sono 957 i pazienti guariti, mentre ieri erano stati dichiarati guariti 846 pazienti

Ricoverati: ancora in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, dove oggi si trovano 338 pazienti, 15 meno di ieri. Ricoverati con sintomi in ospedale sono ancora 5.503 pazienti, anche in questo caso in calo: -239 rispetto a ieri. Mentre in isolamento domiciliare si trovano 32.588 persone: 614 meno di ieri.

Malati: calano anche le persone attualmente positive. Oggi il calo è stato di 868 unità, ieri di 596. I nuovi contagi come detto sopra oggi sono stati 177, ieri 321.

Come sempre questi ultimi dati vanno analizzati considerando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Oggi sono stati effettuati più tamponi di ieri: 49.953 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 37.299 della giornata di ieri. Il rapporto è di 1 malato ogni 282,2 tamponi fatti: 0,4%. E’ il minimo dall’inizio dell’epidemia.

Alessandro Della Guglia