New York, 7 set – È mai possibile istituire un nesso tra il coronavirus e il patriarcato? Da oggi, a quanto pare, è possibile. E a sanzionarlo non sono le femministe di «Non una di meno», ma addirittura l’Onu. «La pandemia causata dal Covid-19 sta dimostrando ciò che tutti sappiamo: millenni di patriarcato hanno portato a un mondo dominato dagli uomini con una cultura dominata dagli uomini che danneggia tutti: donne, uomini, ragazze e ragazzi», si legge infatti sul profilo Twitter ufficiale delle Nazioni Unite.

L’Onu sposa l’agenda femminista

Più nello specifico, il «cinguettio» dell’Onu è un passaggio di un discorso del suo segretario generale, il portoghese António Guterres. L’intervento, pronunciato lo scorso 31 agosto al Palazzo di Vetro, era prevalentemente incentrato sulla «discriminazione di genere», nonché improntato alla più rigorosa agenda femminista. Secondo Guterres, infatti, il Covid-19 starebbe aumentando «le disuguaglianze esistenti», tra cui, appunto, la «disuguaglianza di genere». Ricordando il contributo (innegabile) che molte donne – «operatrici sanitarie, insegnanti, personale essenziale e assistenti nelle loro famiglie e comunità» – hanno dato nella lotta al coronavirus, Guterres ha poi affermato che i loro salari «non riflettono i ruoli salvavita che occupano». È la teoria del cosiddetto gender pay gap, ossia la «disparità salariale di genere», secondo la quale le donne sarebbero meno pagate degli uomini. Si tratta di una teoria tuttora controversa, di cui il Primato Nazionale si è peraltro occupato nel numero di marzo del proprio mensile.

Mascherine sessiste

Detto questo, però, ancora non è chiaro che cosa c’entri il patriarcato con il Covid-19. L’unico indizio che dà il segretario generale dell’Onu è il seguente: anche le mascherine sarebbero latrici di intollerabili discriminazioni: come ha spiegato Guterres, «i dispositivi di protezione individuale sono spesso realizzati per adattarsi a un uomo, il che significa che le lavoratrici possono essere maggiormente a rischio di infezione e meno del 30% dei ruoli decisionali nel settore sanitario sono occupati da donne».

Tutta colpa del patriarcato?

Stiamo arrivando al cuore del problema: «Le donne capi di Stato, ministri della salute, operatrici sanitarie e leader della comunità stanno ottenendo un ampio riconoscimento per la loro empatia, compassione, comunicazione», ha proseguito il segretario dell’Onu. «Le loro azioni stanno mostrando il valore dell’inclusività. È ovvio: raddoppiare le risorse, la capacità e l’esperienza che mettiamo nel processo decisionale avvantaggia tutti. Eppure meno dell’8% dei capi di Stato, meno del 25% dei parlamentari e meno del 30% dei dirigenti sanitari sono donne». Di conseguenza, «le discriminazioni [di genere] stanno danneggiando tutti noi. Questa è essenzialmente una questione di potere». Se volessimo trovare il bandolo della matassa, potremmo arguire che, se ci fossero state più donne al potere, forse il coronavirus avrebbe fatto meno danni. O almeno questa è la sensazione che trasmette il discorso confuso di Guterres. Uno che, dopo aver evocato la sostituzione etnica degli europei, ora ha pure sposato l’agenda femminista. In tutto questo marasma, però, una cosa è certa: all’Onu, evidentemente, non hanno proprio nulla da fare.

Elena Sempione