Ragusa, 7 set – Spostare da una parte all’altra della Sicilia il problema dei continui sbarchi di clandestini. Così il sindaco di Pozzallo (in provincia di Ragusa) Roberto Ammatuna commenta la notizia diffusa dalla stampa del prossimo arrivo al porto della cittadina di una delle navi quarantena, la Snav Adriatico, utilizzata per svuotare l’hotspot di Lampedusa. Per Ammatuna questo non è altro che il risultato della riunione dei giorni scorsi fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Bocciato il vertice Conte-Musumeci: “Ennesima occasione mancata”

“Sono stato facile profeta nel predire che uno degli effetti dell’incontro fra il premier Conte ed il presidente Musumeci sarebbe stato quello di spostare, da una parte all’altra della Sicilia, i migranti presenti nel territorio dell’isola – afferma il sindaco dem di Pozzallo -. Il risultato della tanto attesa riunione romana, a causa della vaghezza delle richieste del governatore della Sicilia e delle risposte limitate e parziali del presidente Conte, è stata quella dell’ennesima occasione mancata“. Ammatuna sottolinea come “invece di inserire al primo punto dell’agenda politica del governo il tema dell’immigrazione, magari recandosi direttamente nei luoghi coinvolti per interloquire con i sindaci che stanno in prima linea, si è preferito agire con molta approssimazione”.

Il sindaco chiede relazione tecnica su possibilità attracco della Snav Adriatico

Dal canto suo, il sindaco chiederà alla capitaneria di porto la relazione tecnica sulla possibilità di attracco nella struttura portuale. “Pur non essendo un tecnico, spinto dal semplice buon senso, mi chiedo come una nave della tipologia della Snav Adriatico, che necessita di un molo a martello per attraccare – fa presente Ammatuna – possa utilizzare il porto di Pozzallo in piena sicurezza e senza ostacolare le operazioni delle altre navi in banchina. La preoccupazione delle imprese e dei lavoratori portuali è quella che si possa intralciare la normale attività commerciale”.

Sull’accoglienza commistione tra controllore e controllato

Poi il primo cittadino della cittadina ragusana punta il dito contro la filiera dell’accoglienza. “Non sono soltanto gli aspetti tecnici a preoccuparmi, anche sotto l’aspetto della gestione dell’accoglienza, dalla quale è stato di fatto escluso il controllo del Comune di Pozzallo, vanno cambiate molte cose. Basti pensare che, al momento, la figura di colui che dovrebbe verificare il buon andamento dell’hotspot, il direttore, è espressa dalla stessa cooperativa affidataria del servizio e non come prima che veniva nominata dal sindaco – sottolinea Ammatuna – insomma una commistione fra controllore e controllato. Ma non basta. Mentre in passato il responsabile sanitario del centro era un medico pubblico dell’azienda sanitaria, ora invece è nominato dall’ente gestore”.

La pazienza dei cittadini è al limite

La pazienza è al limite. “La città di Pozzallo, con migliaia e migliaia di marittimi, aveva espresso con forza la necessità di avere almeno due medici di sanità marittima ottenendo una risposta parziale. Pozzallo è conosciuta nel mondo intero come luogo di accoglienza, ma proseguendo su questa strada la pazienza dei miei concittadini potrebbe esaurirsi”, è l’avvertimento lanciato dal sindaco.

Adolfo Spezzaferro