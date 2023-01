Roma, 31 gen – Come se non bastassero le frequenti stragi e le pressoché quotidiane sparatorie, negli Stati Uniti hanno tirato fuori pure il fucile per bambini. Non parliamo, purtroppo, di un giocattolo, di quelli che spruzzano acqua o frecce con punta a ventosa. Parliamo di un semiautomatico reale che spara pallottole vere. Chiamato Jr-15, verrà messo in commercio da febbraio.

Americanate pericolose: ecco il Jr-15, il fucile per bambini

Tanto per intenderci, il Jr-15 è una sorta di riproduzione più piccola dell’Ar-15, acronimo di “Armalite rifle, design 15”, utilizzato in diverse stragi degli Usa. E’ stato usato, ad esempio, dal diciannovenne Nikolas Cruz il giorno di San Valentino del 2018 per il massacro al Marjory Stoneman Douglas High School, in Florida: 17 persone uccise. E più recentemente, il 25 maggio 2022, dal diciottenne Salvador Rolando Ramos per strage alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas: 22 morti.

Il Jr-15 costerà 400 dollari ed è stato presentato a Las Vegas da Eric Schmid, l’uomo che lo ha ideato e prodotto per la sua azienda, la Wee1 Tactical. “Appare sicuro proprio come l’arma di mamma e papà”, si legge sul sito web di questa azienda americana. E ancora: “Siamo entusiasti e onorati di fornire un prodotto di qualità che aiuterà le famiglie a trasmettere in sicurezza l’orgogliosa tradizione americana della proprietà responsabile delle armi alla prossima generazione di appassionati di caccia e tiro ricreativo”.

Intanto, un gruppo di senatori americani ha invocato un maggiore controllo su questo genere di armi, chiedendo alla Federal Trade Commission di avviare un’indagine sulle pratiche di marketing dell’azienda Wee1 Tactical. Difficilmente però verrà vietata la commercializzazione di questo fucile per bambini. In una nazione dove le armi sono la prima causa di morte proprio tra i minorenni: nel 2020 hanno superato i decessi legati agli incidenti stradali.

Alessandro Della Guglia