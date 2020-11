A tale proposito è degna di nota, un centro che mette in relazione i produttori africani di cacao con potenziali compratori in Asia. L’ambasciatore cinese in Ghana ha fatto intendere che la sua nazione è pronta a importare cacao e i suoi derivati senza imporre dazi

Com’è facile immaginare il governo di Accra ha accolto positivamente la notizia, perchè permette di vendere cacao a un mercato immenso con importanti benefici per tutta l’industria cioccolatiera locale, tanto più che la Cina non si impegna a comprare solo cacao ma anche cioccolata e altri derivati che fanno uso di questa materia prima permettendo così di aggiungere valore al prodotto.

Il cioccolato ghanese è molto apprezzato in Cina non solo per la sua qualità, ma anche perché non ha additivi e contiene l’80% di cacao. Al momento il Ghana esporta solo cacao e cioccolata, ma il governo sta lavorando con le industrie alimentari e non per produrre ripieni per i ravioli cinesi, cosmetici, vino ricavato dal cacao e altro.

Giuseppe De Santis