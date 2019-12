Roma, 17 dic – Come molte altre nazioni anche la Russia sta facendo sentire la propria presenza in Africa, sia pure in maniera diversa. Se fino ad ora il coinvolgimento di Mosca nell’area si è limitato alle esportazioni di armi, all’impiego delle società di contractor e ad accordi per costruire centrali nucleari, adesso la Russia, così come la Cina, sta cercando accordi per costruire zone industriali.

Dalla Russia all’Egitto

Al momento una zona industriale è in costruzione ad esempio in Egitto, a Port Said. Anche se i lavori sono destinati a durare tredici anni, già dal 2026 le imprese manifatturiere russe potranno iniziare a operare e si prevede che possano produrre beni per 3,6 miliardi di dollari l’anno.

Il successo di questo accordo ha spinto il governo russo a considerare la creazione di altre aree industriali in Namibia e Mozambico al fine di incentivare la presenza di imprese russe nella parte occidentale e orientale dell’Africa. La scelta di queste due nazioni non è casuale ma legata ai vantaggi che possono offrire in termini di logistica.

governo della Namibia abbia mostrato forte interesse per la creazione di un'area industriale di duemila ettari che dovrebbe ospitare imprese russe e creare migliaia posti di lavoro: un progetto che si inserisce nel piano del Paese di diventare un centro della logistica dell'Africa sud-occidentale.

Giuseppe De Santis