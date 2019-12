Roma, 17 dic – “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità“, questo motto il leader delle sardine Mattia Santori se lo deve ripetere come un mantra, perché stando a quando si dice nelle chat delle sardine, qualsiasi argomento un po’ fuori dal seminato sarebbe “divisivo”.

Presenzialismo tv

Secondo le indiscrezioni raccolte oggi da Paolo Frosina nell’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, molte sardine stanno cominciando a dare segnali di insofferenza nei confronti di Santori e del suo presenzialismo in tv, nonché sulla sua opinione riguardo a determinati temi che preferirebbe non venissero pubblicamente sollevati dalle sardine perché “divisivi”.

“Chi va in tv esca dal gruppo”

A quanto pare il buon Santori impone a tutte le sardine di non partecipare a dibattiti in tv (cosa che non vale per lui): “chi va in tv senza dire nulla può uscire dal gruppo e prendere la sua strada”. E secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le sardine starebbero dando segnali di insofferenza: “Questo vuole fare il capetto, si è montato la testa. Ha paura che possiamo dire cose ‘divisive ’ sull’ambiente, i decreti, l’autonomia e Regeni. Avete visto che faccia ha fatto quando l’avvocato di Regeni è stato applaudito in quel modo?”.Il riferimento a Regeni è collegaot all’intervento di Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni nonché sardina genovese, che era presente alla riunione dello SpinTime, in rappresentanza della Liguria.

La polemica su Regeni

Lorenzo Donnoli, un attivista di Bologna, ha chiesto all’assemblea un applauso per l’avvocato della famiglia Regeni per il suo impegno alla ricerca della verità sulla morte del ricercatore. Santori, indispettito da questa ovazione avrebbe subito smorzato i toni, invitando tutte le sardine a non esagerare sui temi “divisivi”. Molti avrebbero notato come persino sui temi ambientali (raccolta differenziata e via dicendo) Santori sia un po’ frenato, considerando anch’essi temi “divisivi”. “Come cazzo gli viene in mente di dire che l’ambiente è un tema divisivo?” dice una sardina su un gruppo Whatsapp. Abbiamo le prime manie di protagonismo, che Santori voglia essere l’unica sardina a spiccare nel banco del pesce? …

Ilaria Paoletti