Nonostante il Kenya abbia il potenziale di produrre dai 4 ai 6 kilowatt all’ora al metro quadrato, al momento la produzione di energia solare è piuttosto limitata e viene usata per alimentare impianti di telecomunicazione, protezione di oleodotti, illuminazione e pompaggio dell’acqua. Il governo vuole fare di più e per tale motivo ha eliminato non solo i dazi sull’importazione di materiale fotovoltaico, ma anche l’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda l’energia eolica il Kenya è piuttosto avanti rispetto a diversi Stati africani: sul lago Turkana si trova la più grande centrale eolica dell’Africa e altri parchi sono presenti in altre zone del Paese.