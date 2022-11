Roma, 25 nov — Alcol bandito, baci banditi e ora anche goliardia bandita ai Mondiali in Qatar: è accaduto ad alcuni tifosi inglesi, vestiti di tutto punto da templari con tanto di cotta di maglia, scudo crociato e spadone di plastica, respinti all’ingresso di uno stadio dal ligio personale di sicurezza qatarino. Questo verrà ricordato sicuramente come il Mondiale meno divertente della storia. Mai una gioia per i poveri tifosi: reduci da due anni di restrizioni pandemiche, non si aspettavano certo di andare a scontrarsi con l’ennesima serie di divieti da colonia penale sovietica.

Tifosi inglesi vestiti da crociati in Qatar? Pessima idea

Il video dell’episodio è diventato virale sulle piattaforme social, suscitando sia i commenti divertiti di chi ha evidentemente capito lo spirito festaiolo e scherzosamente provocatorio del travestimento, sia le immancabili lamentele di qualche beghina della correttezza politica che ha bollato il gesto come di «cattivo gusto» e «offensivo». Del resto lo scrive pure il Times: «I crociati nel contesto del Qatar possono essere offensivi contro i musulmani».

Mai una gioia

A commentare il video ci si è messo anche il gruppo anti-discriminazione sportiva Kick It Out, che ha vivamente tentato di dissuadere i tifosi dal presentarsi vestiti da crociati. «Vorremmo avvisare i tifosi che assistono alle partite della Coppa del Mondo: alcuni abiti, come i costumi in maschera che rappresentano cavalieri o crociati, potrebbero non essere accolti in Qatar e in altri paesi islamici. I consigli di viaggio del Ministero degli Esteri emessi prima del torneo hanno suggerito che i fan dovrebbero familiarizzare con le usanze locali; e incoraggiamo i fan ad adottare questo approccio».

Alcuni media, tuttavia, riportano che non tutti i cittadini qatarini si sono sentiti offesi dalla innocua mascherata. Alcuni «sembrano avere preso la trovata con ironia; chiedendo selfie agli ultrà in armatura a piastre»

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums. The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz — Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022

Cristina Gauri