Orange, 1 apr – Quattro persone tra cui un bambino sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un complesso di uffici a Orange, in California, ieri nel tardo pomeriggio.

Sparatoria in California, un bimbo tra le vittime

Una quinta vittima, ferita, è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. Lo ha riferito in una conferenza stampa il portavoce del dipartimento di polizia di Orange, il tenente Jennifer Amat. La polizia ha risposto a una chiamata che denunciava colpi di arma da fuoco intorno alle 17:30. Quando sono arrivati sulla scena, gli agenti li hanno potuti sentire con le proprie orecchie. A questo punto, i poliziotti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco col sospetto.

Il responsabile della sparatoria è stato trasportato in ospedale dopo aver subito una ferita da arma da fuoco, riferisce ancora la portavoce. Non è chiaro se la ferita del sospetto sia stata autoinflitta o causata dal conflitto con la polizia. Un’arma da fuoco è stata recuperata dalla scena del delitto, ma il dipartimento di polizia non ha fornito altre informazioni sul sospetto o sulle vittime.

Il killer ferito da un’arma da fuoco

Paul Tovar, parente di una delle vittime, ha detto alla Cnn che non aveva avuto notizie da suo fratello o sua nipote, che lavorano entrambi nell’edificio scena della sparatoria. “Sto solo cercando di capire come stanno”, ha detto Tovar. “Non rispondono al telefono, nemmeno mia nipote. Sono abbastanza spaventato e preoccupato. Vorrei saperne di più”. Ancora oggi l’uomo non ha notizie sui suoi arenti.

L’Fbi interviene ma sostiene sia “routine”

Orange si trova a sud di Los Angeles. Il complesso in cui è avvenuta la sparatoria ospita diverse attività tra cui sedi di assicurazioni e banche. Non è chiaro dove siano avvenute la sparatoria nell’edificio.La divisione dell’Fbi di Los Angeles ha confermato alla Cnn di essere intervenuto sul posto della sparatoria come da “routine”, ma che il dipartimento di polizia di Orange l’agenzia investigativa principale per il delitto. Questa è almeno la ventesima sparatoria di massa dall’attacco di Atlanta, due settimane fa, che ha provocato la morte di otto persone.

Ilaria Paoletti