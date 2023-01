Roma, 13 gen — Scene di puro orrore in Cina dove uno pazzo ha investito decine di passanti, uccidendone cinque e ferendone almeno 13, dopo averle attirate sul suo percorso lanciando manciate di banconote per terra e arrotandoli con il proprio Suv, senza alcuna pietà.

Il sanguinoso episodio si è verificato mercoledì 11 gennaio a Guangzhou, una metropoli di 19 milioni di abitanti nel sud della Cina. L’autore della strage ha agito deliberatamente allo scopo di ammazzare quante più persone possibili, operando nell’ora di punta serale. Nei filmati delle videocamere di sorveglianza diffusi online si vede il Suv sfrecciare a fortissima velocità attraversando svariati incroci, gremiti di pedoni, nel tentativo di fuggire. I media locali riferiscono che l’uomo, un 22enne, è stato fermato e arrestato dalla polizia. Nel video si vede anche l’autista mentre lancia banconote nel tentativo di attirare nella trappola mortale quanti più passanti possibile.

«Ha deliberatamente investito le persone che stavano aspettando il semaforo. Ha speronato l’auto contro di loro con cattiveria. Dopodiché, ha fatto un’inversione a U e ha colpito di nuovo i pedoni», ha raccontato un testimone oculare all’emittente locale Hongxin News. Il killer delle banconote non rappresenta un caso isolato. Nel febbraio 2022, un altro automobilista alla guida di un camioncino aveva travolto alcuni passanti nella provincia meridionale del Fujian con un camioncino, uccidendone tre e ferendone nove. All’inizio di questa settimana, a Shanghai, l’ospite di un hotel è piombato nella hall della struttura a volante di un’automobile al termine di un battibecco con il personale.

A shocking incident involving an SUV driving into pedestrians in #Guangzhou earlier today left 5 people dead and injured 13. The suspect, a 22-year-old Guangdong male, has now been arrested. Videos circulating on Chinese socials show the incident & aftermath (viewer discretion). pic.twitter.com/TaUJs2Nbvf

— What’s on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 11, 2023