Roma, 15 feb – Leonardo, attraverso la propria controllata Leonardo International, e Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maricá, annunciano la costituzione di una joint venture denominata Leonardo & Codemar SA (49% Codemar, 51% Leonardo), istituita ai sensi della legge brasiliana.

Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), in collaborazione con il comune di Maricá, enti pubblici e imprese, gestisce i beni e le aree pubbliche, incentiva la promozione e lo sviluppo socio-economico del comune e dintorni, grazie a un progressivo aumento degli investimenti. Si occupa infine di contribuire alla formulazione di politiche pubbliche per lo sviluppo economico nella città di Maricá.

L’obiettivo della nuova realtà – si legge nel comunicato – è quello di promuovere le migliori pratiche nello sviluppo e nella realizzazione di progetti per la sicurezza e la resilienza urbana, nonché di nuove infrastrutture e servizi elicotteristici che stimoleranno la crescita dell’economia e delle industrie locali. Attraverso l’implementazione di una serie di progetti innovativi e stimolanti, Maricá sarà il “laboratorio vivente” per tutte le applicazioni tecnologiche più avanzate, contribuendo alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un contesto di sviluppo sostenibile della Municipalità.

Le attività di Leonardo & Codemar

Leonardo & Codemar lavorerà su progetti basati sul portafoglio prodotti e soluzioni di Leonardo e sulla conoscenza di Codemar delle necessità legate al territorio e agli stakeholder locali. Questo porterà progressivamente l’azienda a diventare un partner di riferimento della Municipalità di Maricá e a rispondere con i propri progetti ai requisiti legati a tecnologie e servizi all’interno del proprio perimetro di attività. Lo status di partner di riferimento della Municipalità di Maricá consentirà a Leonardo & Codemar di partecipare, in futuro, anche a progetti in altre regioni dell’America Latina.

Grazie a questa collabrazione, le due aziende metteranno a fattor comune le risorse finanziarie e tecnologiche con l’intento di sfruttare al meglio le competenze reciproche e di fornire prodotti e servizi innovativi alla Municipalità di Maricá.

Gas e petrolio

Grazie alla sua posizione strategica, Maricá è infatti destinata a diventare una delle principali basi logistiche per le operazioni Oil & Gas in tutto il Brasile, con un enorme potenziale di sviluppo per le attività correlate (finanziarie, high-tech e servizi) che necessitano delle migliori infrastrutture. Allo stesso modo, lo sviluppo sia residenziale sia turistico, facilitati dalla vicinanza a Rio de Janeiro, verranno promossi nel rispetto delle naturali bellezze del Paese proteggendone i territori ancora incontaminati.

“Siamo entusiasti di questi ulteriori sviluppi della presenza di Leonardo in Brasile, che confermano che un dialogo aperto e trasparente tra organizzazioni diverse possa aprire a nuove opportunità, finora inesplorate”, ha affermato l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, che aggiunge: “La nuova joint venture si concentrerà sulla fornitura di sistemi e servizi per la sicurezza, la resilienza e la protezione dei cittadini e dei territori e dimostrerà che tecnologie basate sui satelliti, il mondo cyber e digitale, l’aeronautica con e senza pilota possano contribuire allo sviluppo del Paese”.

Aldo Campiglio