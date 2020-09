Berlino, 12 set – Niente discriminazione di genere nell’esercito. In Germania il ministero della Difesa corre ai ripari e su proposta di Annegret Kramp-Karrenbauer, titolare del dicastero, intende introdurre entro un anno la declinazione al femminile dei gradi delle Forze armate (Bundeswehr). A riportarlo è l’Agenzia Nova che riprende una notizia pubblicata in Germania dal Die Welt. Finora il grado viene declinato al maschile ma preceduto dall’appellativo “signora”. La declinazione riguarda solo alcuni gradi, come riporta Agenzia Nova: capitano e colonnello non verranno virati al femminile, mentre i composti che contengono tale qualifica, come per esempio “tenente colonnella”, verranno declinati al femminile. Insomma chi ci capisce qualcosa è bravo.

Le deputate restano “fredde”

Per il momento la proposta non sembra aver suscitato un grande interesse né approvazioni unanime. Le deputate della commissione Difesa del Bundestag restano fredde. “I gradi al femminile sono del tutto irrilevanti, credo che la Bundeswehr abbia altre preoccupazioni” ha dichiarato Marie-Agnes Strack-Zimmermann esponente della Fdp. “In linea di principio è positivo pensare a un linguaggio non discriminatorio ma la Bundeswehr non si lamenta di un grado non di genere, ma della mancanza di giubbotti di protezione, carenza di stivali o armadi vuoti, tanto da non avere una tuta da volo della propria taglia“, sostiene Siemtje Moeller, deputata SpD (Partito socialdemocratico tedesco).

La posizione delle donne delle Forze Armate tedesche

Insomma quest’urgenza del ministero della Difesa non viene percepita come tale dal resto della politica tedesca. Molte donne delle Forze Armate tedesche hanno inviato lettere al ministero e al commissario delle Forze Armate Eva Högl. “I ranghi declinati al femminile manifesteranno solo nuove differenze, i requisiti di uguaglianza sono soddisfatti con il prefisso “signora””. Sembra una posizione di buonsenso. Vedremo se la “ministra” della Difesa di Berlino le ascolterà.

Davide Romano